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接種名單缺長照家庭照顧者　民團籲納入建防護網

▲接種名單缺長照家庭照顧者，家庭照顧者關懷總會今籲納入建防護網。（圖／美聯社／達志影像）
▲接種名單缺長照家庭照顧者，家庭照顧者關懷總會今籲納入建防護網。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-24 15:52:30

（中央社記者陳婕翎台北24日電）國內新冠肺炎疫情延燒，但疫苗有限，僅接種優先名單對象可施打，家庭照顧者關懷總會今天公開呼籲，增列符合長照服務資格被照顧者、家庭照顧者與外籍看護工入第5類優先接種對象。

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據中央流行疫情指揮中心制定的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費接種對象，第5類對象為「機構及社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者」，含住宿型長照機構住民及其照護者、居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象、其他機構（含矯正機關工作人員）及洗腎患者。

家庭照顧者關懷總會今天上午舉行線上記者會，呼籲政府應放寬疫苗接種對象，國內新冠肺炎疫苗接種順序第5類應增列使用長照2.0服務或聘僱外籍看護工的長照資格者，及其同住主要照顧者，包括家人、聘僱外籍看護工等。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，台灣約80萬失能、失智及身心障礙者，僅1成左右使用住宿式機構。其餘皆生活於家庭，其中3成聘僱外籍看護工，這些人都不在台灣接種名單，反觀歐美訂定接種順序，除考慮年齡、身分與工作功能，也會將特殊疾病或失能被照顧者與照顧者納入。

陳景寧舉例說明，英國、澳洲在第1階段訂定新冠肺炎疫苗優先接種名單時，就已經將家庭照顧者納入，加拿大及美國許多州也有類似政策。澳洲政府甚至加碼連協助任何年齡層失能者的工作者、志工都提供優先接種服務。

家總理事長、中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系副教授郭慈安說，傳染病疫苗接種優先順序不應僅限於醫學實證思考，也有更多弱勢與人文關懷，家庭照顧者相對弱勢，「他們辛苦地背著另一個人的生命」，家庭照顧者一旦染疫倒下，將嚴重影響被照顧者。

郭慈安認為，由於國內接種新冠肺炎疫苗不良事件頻傳，造成年長者緩打潮，此時若從家庭照顧者施打起，也能建立防護網，仍是有效的防疫政策，盼望政府重視「高風險的長照家庭」，將照顧、工作、疫情多頭燒的家庭照顧者及為數眾多的外籍看護工納入優先接種名單。（編輯：陳政偉）1100624

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2021-06-21-2021-06-24

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