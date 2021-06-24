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微軟市值攻破2兆美元　分析師：股價還能再漲23%

微軟市值攻破2兆美元 分析師：股價還能再漲23%（圖／MoneyDJ理財網）
微軟市值攻破2兆美元 分析師：股價還能再漲23%（圖／MoneyDJ理財網）

MoneyDJ理財網

2021-06-24 15:54:19

重量級科技股微軟(Microsoft)週二(22日)達到重要里程碑，市值衝破2兆美元大關。券商Wedbush分析師認為，在雲端服務Azure業務帶動下，微軟股價還有很大的上漲空間，值得投資人留意。

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Business Insider報導，週二盤中，微軟股價最高來到265.79美元，使市值達到2兆美元，成為繼蘋果(Apple)之後，第二家入榜2兆美元俱樂部的美股上市公司。去年8月，蘋果市值首次突破2兆美元關卡，目前市值約為2.22兆美元，為全球市值最高的公司。

Wedbush分析師Dan Ives週三(23日)出具研究報告，將微軟的股票目標價由美股310美元上調至325美元，距離週二收盤價265.51美元仍有23%的上漲空間，並重申給予「優於大盤」評級，理由是微軟雲端平台Azure將持續強勁成長。

Ives說明，自COVID-19疫情爆發以來，全球掀起居家遠距辦公潮，隨著疫情逐漸趨緩，不少華爾街分析師預期，雲端服務需求將趨於放緩，但該行持相反看法，認為微軟雲端業務本季將再寫下亮眼成績。

Ives指出，微軟Office 365和Azure雲端服務的交易流量(Deal flow)十分強勁，且該公司還有許多金雞母業務。據統計，全球使用Windows作業系統的裝置超過10億台。

如果微軟股價達到Ives的目標價325美元，微軟市值將攀升至2.5兆美元。

根據市場研究機構Canalys 4月發佈的報告，2021年第一季，全球雲端基礎設施服務市場規模年增35%至418億美元，首度突破400億美元大關。其中，亞馬遜AWS以32%的營收市佔率位居龍頭，其次是微軟Azure的19%，Google Cloud以7%名列第三。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，週三微軟(MSFT.US)股價小幅下跌0.09%、收264.43美元，今年以來累計勁揚19.27%，優於大盤標普500指數同期上漲12.93%。＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。



資料來源-MoneyDJ理財網

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