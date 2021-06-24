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百歲人瑞染疫出院　雙和醫院：「等待」是心理上最大煎熬

▲雙和醫院表示，高齡102歲的新冠肺炎患者－張爺爺，經過3週的治療，已於昨（23）日康復出院。（圖／雙和醫院提供）
▲雙和醫院表示，高齡102歲的新冠肺炎患者－張爺爺，經過3週的治療，已於昨（23）日康復出院。（圖／雙和醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-24 14:58:27｜2021-06-24 14:59:09

雙和醫院6月2日收治高齡102歲的新冠肺炎患者－張爺爺，經過3週的治療，已於昨（23）日康復出院；胸腔內科主任馮博皓表示，新冠肺炎高齡患者屬高危險群，張爺爺能夠康復出院，對台灣整體醫療乃至於醫護團隊皆正向且激勵人心。

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馮博皓指出，剛收治張爺爺住院時，重度肺炎的情況不甚樂觀，家人已做好心理準備，尤其在第2至3天的時候病況急遽變化，再度發燒、呼吸急促，經疾管署的同意下，緊急使用瑞德西韋藥物及提供高流量的氧氣鼻導管（HFNL）系統，才讓爺爺在第2週的病況，不僅穩定且得到控制，並已於昨日康復出院。

張爺爺激動的說，自己以前身體還算硬朗，就在前幾個星期手腳有點軟，行動不方便，只能推著輪椅，當時身體不舒服就打119，被送到雙和醫院，醫護人員都非常的熱心、熱情、有禮貌；在雙和治療期間過的非常好，現在要出院的心情非常愉悅，謝謝醫療團隊的愛心照護，台灣加油!

照顧張爺爺的護理師認為，隔離病房禁止探視，對病患來說，「等待」絕對是心理上最大的煎熬，隔離期間最需要家人的關心與打氣，照護的護理同仁輔以視訊軟體的幫助，讓患者在隔離的時候與家人互動，對於患者自覺孤獨無依的時候，適時給予溫暖的擁抱；請大家不要放棄，讓我們共同堅持下去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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