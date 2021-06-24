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三級警戒延長　唐綺陽說話了：還有進步空間

▲唐綺陽星座分析精準，被封為「國師」。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽星座分析精準，被封為「國師」。（圖／唐綺陽臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-24 15:19:22｜2021-06-24 15:21:23

本土新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中央流行疫情指揮中心昨（23日）宣布，全國三級警戒延長至7月12日，星座專家唐綺陽表示：「封鎖還是延長了，顯然，木星的考試我們仍待努力。」並要大家承諾她再繼續加油。

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▲木星逆行，唐綺陽要自律者不用擔心。（圖／唐綺陽臉書）
▲木星逆行前，唐綺陽要自律者不用擔心。（圖／唐綺陽臉書）
20日木星正式逆行前，唐綺陽曾發文提醒，面對木星不能存有任何僥倖，有些人幾乎足不出戶卻還是確診，更何況抱著「犯規一下沒關係吧？不那麼講究沒問題吧」的心態，如今答案揭曉，「我們還不夠努力，還有進步空間。」

對於解封無望，唐綺陽說，沮喪無用，為了活下去，不能束手就擒，防疫要更認真才能「縮短刑期」，同時提醒生計受影響的人，趕緊做下一步打算，抓緊創造各式生存機會，活下去最重要。

文末，唐綺陽喊話：「為了真正好轉的那天，只能繼續忍耐了，不能讓之前的努力白費，我們都要好好的，也希望大家好好的，承諾我，再繼續加油一下好嗎！」

貼文一出，曹格老婆吳速玲回應：「加油！」律師李怡貞打氣：「台灣太小，一鬆懈就牽一髮而動全『島』，大家一起努力」，網友則悲嘆：「無限三級，大家麻痺了，可以自由活動，解封日遙遙無期」、「這樣的日子要到什麼時候…」（編輯：楊穎軒）

▲唐綺陽全文。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽全文。（圖／唐綺陽臉書）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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