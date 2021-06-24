香港蘋果關門　停運通知藏玄機：當言論自由變成罪

香港《蘋果日報》被迫關門，於今日（24日）出刊最後一份報紙，並隨即關閉各大社群網站帳號。昨日（23日）香港《蘋果日報》向訂閱用戶寄電子郵件，通知即將停止運作，信中內容僅公告相關會員權益問題，但有網友發現，這封電子郵件裡竟然暗藏玄機。





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由於「港版國安法」壓境、公司高層被捕、資金被凍結。香港《蘋果日報》宣布24日出版最後一份實體報紙，香港《蘋果日報》及《壹週刊》網站和應用程式，也於6月23日晚上11:59起停止運作。





《壹傳媒》在23日晚上向訂閱用戶寄電子郵件，內容提及《蘋果》及《壹週刊》網頁和應用程式將會停止運作，訂閱計畫也停止自動續訂，也不會收取下期費用，目前正諮詢法律意見。在信中也感謝讀者、訂閱用戶、香港人一直以來的厚愛。





雖然內容乍看之下，僅公告相關會員權益問題，不過有眼尖網友發現，電子郵件裡夾帶的附圖暗藏玄機。這一封終止服務的郵件標題處，可以看到一段文字「自年初起，坊間流傳『七一』是《蘋果》和《壹週刊》」等文字，但是點開信件內容，卻看不到這一段文字，僅有終止服務的內容以及圖片。





▲香港《蘋果日報》終止服務郵件標題暗藏玄機。（圖／讀者提供）

但是如果將滑鼠移到上頭橫幅圖片的地方，可以發現出現了「自年初起，坊間流傳『七一』是《蘋果》和《壹週刊》的死期，看來国安處已等不及。」，用同樣的操作，也能發現下方訂戶通知的圖片，有著「當言論自由變成一種罪」的文字。





▲滑鼠移到信件上方綠色橫幅的圖片處，會顯示出「自年初起，坊間流傳『七一』是《蘋果》和《壹週刊》的死期，看來国安處已等不及。」（圖／讀者提供）

▲滑鼠移到訂戶通知，會顯示出「當言論自由變成一種罪」（圖／讀者提供）

「七一」是指香港主權移交給中國的「7月1日」，近年來北京對於香港控制力道漸增，並透過「港版國安法》來摧毀一國兩制與香港的自由民主。





這封終止服務電子郵件的玄機被發現之後，不少網友紛紛留言表示「真的有！」、「還我《蘋果日報》」、「真想哭」。有網友推測，這段隱藏文字應該是「圖像替代文字」，在圖片無法顯示的時候，就會顯示文字。目前香港《蘋果日報》的網站和臉書已經關閉。



