男性打mRNA疫苗易發心肌炎？羅一鈞：高於預期但利大於弊

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而莫德納、輝瑞疫苗，在美國、歐盟開放到青少年可以接種有12歲以上30以下年輕人，有看到接種過mRNA包括BNT、莫德納，有心肌炎案例數比較多的狀況，羅一鈞說，昨天美國疾管署的預防接種諮詢委員會（ACIP）也有進行報告跟討論，數據顯示，確實有看接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎年輕男數高於預期。
羅一鈞進一步指出，而若不計不管性別，其實12至39歲年齡層，每百萬劑中第二劑接種就有12.6個這樣的案例，也就是10萬分之1.26的發生率，通常在一周內有相關症狀出現，總共有393個病例確實有這樣的狀況，大部分恢復良好，少數入住加護病房，無人死亡，因此經過風險評估，即使青少年或年輕男性接種mRNA後還是利大於弊，疫情還是在美國流行中，但統計在心肌炎發生後恢復還不錯，如果不打新冠疫苗還是有重症或死亡在青少年發生，因此醫生評估還是可以接種mRNA疫苗。
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