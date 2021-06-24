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男性打mRNA疫苗易發心肌炎？羅一鈞：高於預期但利大於弊

▲羅一鈞今（24）日證實，年輕男性接種mRNA疫苗生心肌炎的比率比預期高，不過整體而言施打mRNA疫苗依然利大於弊。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞今（24）日證實，年輕男性接種mRNA疫苗生心肌炎的比率比預期高，不過整體而言施打mRNA疫苗依然利大於弊。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-24 15:35:53｜2021-06-24 15:56:36

莫德納疫苗來台數量漸增，不過日本日前卻出現接種莫德納後的死亡個案，而美國也發現年輕男性在接種如莫德納、輝瑞等mRNA的年輕男性發生心肌炎機率高於預期，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（24）日證實，的確數據比預期高，不過整體而言施打mRNA疫苗依然利大於弊。

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羅一鈞指出莫德納因為在日本剛開打不久，現在打到40萬人，爆出首例接種後死亡案例，據了解是90多歲高齡長者，研判是蜘蛛膜下出血，並不是血栓或疫苗相關可以引起，日本目前也在研判中，就靜待專家委員會的研判，不過一般來說，高齡跟蜘蛛膜下出血，國內外專家應該都會認為，初步看來不是疫苗造成的問題。

而莫德納、輝瑞疫苗，在美國、歐盟開放到青少年可以接種有12歲以上30以下年輕人，有看到接種過mRNA包括BNT、莫德納，有心肌炎案例數比較多的狀況，羅一鈞說，昨天美國疾管署的預防接種諮詢委員會（ACIP）也有進行報告跟討論，數據顯示，確實有看接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎年輕男數高於預期。

羅一鈞進一步指出，而若不計不管性別，其實12至39歲年齡層，每百萬劑中第二劑接種就有12.6個這樣的案例，也就是10萬分之1.26的發生率，通常在一周內有相關症狀出現，總共有393個病例確實有這樣的狀況，大部分恢復良好，少數入住加護病房，無人死亡，因此經過風險評估，即使青少年或年輕男性接種mRNA後還是利大於弊，疫情還是在美國流行中，但統計在心肌炎發生後恢復還不錯，如果不打新冠疫苗還是有重症或死亡在青少年發生，因此醫生評估還是可以接種mRNA疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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