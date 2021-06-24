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民調：7成5民眾認定禾馨診所打「特權疫苗」

▲新冠疫情仍延燒，禾馨診所找上立委高嘉瑜幫忙，與台北市衛生局搭上線，取得疫苗，讓外界詬病是「疫苗特權」，《NOWnews今日新聞》對此爭議做線上民調，結果顯示，即便在衛生局同意下，仍有7成5的民眾認為該事件就是特權，且超過7成民眾認為這一定是關說。。（圖／翻攝google地圖）
▲新冠疫情仍延燒，禾馨診所找上立委高嘉瑜幫忙，與台北市衛生局搭上線，取得疫苗，讓外界詬病是「疫苗特權」，《NOWnews今日新聞》對此爭議做線上民調，結果顯示，即便在衛生局同意下，仍有7成5的民眾認為該事件就是特權，且超過7成民眾認為這一定是關說。。（圖／翻攝google地圖）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-24 16:09:07

新冠疫情仍延燒，禾馨診所找上立委高嘉瑜幫忙，與台北市衛生局搭上線，取得疫苗，讓外界詬病是「疫苗特權」，但後來禾馨卻槓上北市府，還公布與衛生局官員的對話紀錄，直指北市府在事發前，還想「強灌」20瓶疫苗給禾馨，《NOWnews今日新聞》對此爭議做線上民調，結果顯示，即便在衛生局同意下，仍有7成5的民眾認為該事件就是特權，且超過7成民眾認為這一定是關說。

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台北市長柯文哲19日爆料禾馨診所曾找立委高嘉瑜「喬」疫苗。對此，禾馨日前表示，由於診所的生產數占北市約30、40％，因此在基層醫療都沒有施打新冠疫苗的情況下，5月底致電服務處請託協助，高委員親自回電並聯絡北市衛生局才取得疫苗，接種對象也都符合規定。

不過，根據民調數據顯示，有75.7％的民眾認為，禾馨診所即使是在北市衛生局的同意下先取得疫苗，還是屬於特權，凡事應該都照規定來﹔僅有20.65％的民眾支持醫護人員本來就應該優先施打，不會認同是特權。

針對高嘉瑜協助禾馨，向北市衛生局轉達疫苗的需求，是否為關說？有71%的民眾覺得，一定是關說，且不應該利用立委職權施壓﹔另外有24%的民眾持相反意見，覺得這是單純的選民服務，純粹幫忙轉達意見。

在「疫苗特權」事件爆發後，北市府針對禾馨違規為非醫事人員施打疫苗的部分，22日宣布裁罰230萬元。禾馨診所對此召開記者會，秀出與衛生局官員的對話紀錄佐證，在優先滿足醫護人員後，衛生局也表示，行政人員、房務人員、清潔人員都可以打，且施打疫苗前都有造冊，經過衛生局同意，施打疫苗後都有再次告知衛生局，不料仍遭開罰。

因此，民調也詢及在「疫苗特權」爭議中，民眾認為誰最有問題？其中，有70.62％的民眾點名禾馨﹔其次為高嘉瑜，不過僅佔比10.26％﹔第三為台北市衛生局，佔比9.43％﹔最後才是柯文哲，佔比7.54％。

在風暴持續擴大後，立委高嘉瑜出面自清表示與禾馨無任何私交，如果有，願辭去立委職務。對此，有70.68％的民眾覺得應辭立委，因為關說就是不對﹔但也有18.93％的民眾認為，高嘉瑜只是轉達意見而已，沒什麼問題。另外，對於高嘉瑜是否該辭立委，也有10.39％的民眾抱持不關心的態度，不給予意見。

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民調中心

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.72%80.28%
2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.55%8.45%
2021-06-21-2021-06-24
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