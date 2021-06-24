民調：7成5民眾認定禾馨診所打「特權疫苗」

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不過，根據民調數據顯示，有75.7％的民眾認為，禾馨診所即使是在北市衛生局的同意下先取得疫苗，還是屬於特權，凡事應該都照規定來﹔僅有20.65％的民眾支持醫護人員本來就應該優先施打，不會認同是特權。
針對高嘉瑜協助禾馨，向北市衛生局轉達疫苗的需求，是否為關說？有71%的民眾覺得，一定是關說，且不應該利用立委職權施壓﹔另外有24%的民眾持相反意見，覺得這是單純的選民服務，純粹幫忙轉達意見。
在「疫苗特權」事件爆發後，北市府針對禾馨違規為非醫事人員施打疫苗的部分，22日宣布裁罰230萬元。禾馨診所對此召開記者會，秀出與衛生局官員的對話紀錄佐證，在優先滿足醫護人員後，衛生局也表示，行政人員、房務人員、清潔人員都可以打，且施打疫苗前都有造冊，經過衛生局同意，施打疫苗後都有再次告知衛生局，不料仍遭開罰。
因此，民調也詢及在「疫苗特權」爭議中，民眾認為誰最有問題？其中，有70.62％的民眾點名禾馨﹔其次為高嘉瑜，不過僅佔比10.26％﹔第三為台北市衛生局，佔比9.43％﹔最後才是柯文哲，佔比7.54％。
在風暴持續擴大後，立委高嘉瑜出面自清表示與禾馨無任何私交，如果有，願辭去立委職務。對此，有70.68％的民眾覺得應辭立委，因為關說就是不對﹔但也有18.93％的民眾認為，高嘉瑜只是轉達意見而已，沒什麼問題。另外，對於高嘉瑜是否該辭立委，也有10.39％的民眾抱持不關心的態度，不給予意見。