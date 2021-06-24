勿當豬隊友　綠營議員籲國民黨勿替侯解圍傷高雄人健康

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邱俊憲直指國民黨錯誤解讀太荒料謬，他說，首先國民黨錯誤解讀今年5月更新的處置指引以去年4月的資料要來甩鍋給高雄，其次無視集結眾多專家學者的智慧與心血而成的重要疫情處置指引，刻意指是陳其邁時任副院長通過，欲以政治攻擊抹煞防疫能量，實在可惡。
邱俊憲無奈的表示，新北市衛生局在恩主公醫院出現首例確診，甚至後續演變成院內群聚感染後，就是因為未積極疫調、框列、隔離，以致造成高雄及其他地方發生家庭甚至社區群聚感染事件的憾事，這根本就是拿台灣人民、高雄人民的健康在開玩笑。
邱俊憲更痛批新北如確實按照五月更新的指引處置，如能即時發現確診，立即送醫隔離治療，如此便能避免傳播鏈進入社區，就無近日高雄兩家庭群聚感染七人之憾事。他也認為，鄭照新未能替高雄鄉親主持公道、釐清真相，反刻意錯誤解讀資料，栽贓高雄及陳其邁。
高雄市議員林智鴻也認為，這是國民黨幫侯友宜甩鍋的伎倆，如果侯友宜當時面對恩主公醫院的院內群聚感染採取的作為比照陳其邁面對鳳山仁惠醫院發生確診案例就立即封院以及執行清零計畫，今天就不會發生疫情又升溫的狀況。
林智鴻強調，市長陳其邁昨天發言的重點在於，新北醫療院所處置相關群聚感染的作業有疏漏，並有確診個案因此回到外縣市造成家庭社區感染，此為系統性的失誤，若新北市未能盡快回溯再次疫調，恐有更多無辜家庭受殃，他奉勸國民黨千萬別再當防疫豬隊友。
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