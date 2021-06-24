房地合一13期前哨戰 建商搶進中山醫特區插旗受矚目
台中捷運綠線通車帶動沿線房市買氣升溫！根據實價登錄資料統計，中捷沿線18站近幾年房價全面上揚，漲幅居冠為大慶站高達68%！大慶站擁有G13雙捷共構優勢及13期重劃區的中山醫特區，交通建設利多助攻，先後吸引立彩、惠宇及登陽等建商插旗。尤以立彩建設在中山醫特區推出的新案「立彩時山」，主打2-3房產品，每坪單價3字頭起備受矚目。
記者金武鳯/台中報導
2021-06-24 15:57:14
立彩建設5年前曾在南區推出「立彩璞境」，大獲好評。今年重返南區推案，據立彩建設協理施慧雯表示，全因看好中山醫特區開發潛力。施協理指出，中山醫特區在完成鐵路高架化及拆除文心路橋後，整個區域街廓變得更清晰，加上紅綠雙捷運啟動大台中的城市節奏，擁有雙捷共構優勢的大慶站，更成為5期、7期、8期南台中民眾連接台中高鐵轉運樞紐。
此外，緊鄰的13期重劃區即將進行配地，受惠低密度、雙捷優勢，以及緊鄰大慶站、佔地高達3340坪的保時捷Porsche 4S多功能展示中心，預計明年第三季完工，成為全台最大的保時捷旗艦展示中心，預期13期新案未來每坪上看5字頭，在多重優勢加持下，讓中山醫特區新案備受市場關注。
施慧雯強調，學區及交通便利，向是消費者購屋最重視的兩大指標，由於台中市中心已近飽和，南區相對其他區域更有發展性。尤其「立彩時山」距離文心南路僅300公尺，以文心南路和復興路作為出入台中市重要幹道，交通便捷，可快速直上環中高架道路。
此外，南區新成屋及就學需求激增，原有的旭光國小已經不敷使用，因此復興北路樹德國小已經動工，預計明年夏天開始招生，鄰近還有樹德幼兒園、明道中學及萬坪公園預定地、並緊鄰秀泰商場及愛買商圈，還有大慶街市集，相較於其他重劃區，中山醫特區商圈更成熟，近期吸引不少建商卡位推案。
由立彩建設新推「立彩時山」，主打2-3房產品，單價3字頭起，一推出即備受矚目，詢問度極高。疫情期間，接待中心採取預約制、維持最低人流、限制每時段可賞屋人數，並購置高規格空氣清淨機、不定時清消、每周對工作人員進行快篩，務必要讓民眾安心快樂賞屋。