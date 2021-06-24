南投確診個案在台中足跡 與親蜜友人多次投宿旅店要確診
台中市政府今（24）日下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展向市民說明最新疫情資訊，曾梓展表示，市府昨日接獲南投埔里一名新增確診個案14356在台中的足跡，獲報後隨即調查匡列台中足跡相關接觸者並安排採檢，個案足跡史也已展開清消，全力圍堵疫情，請市民放心。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-24 16:01:49
曾梓展針對昨日南投新增案例說，案14356為埔里鎮30歲男性，因疫情暫停工作後，到各縣市遊玩，6月16日曾至台中市圖樂文旅住宿，17日前往台中市黑金文旅住宿，18日到悠跑逢甲Adidas專賣店購物，18日至20日回到台中市黑金文旅住宿，19日出現症狀，20日到亞特蘭大汽車旅館休息，21日至22日到台中市Hotel 99住宿，22日至位於桃園市的醫院採檢確診，將持續釐清感染源；此外，個案同住的一名友人也於南投採檢陽性確診，市府目前持續調查個案台中足跡（包括運動用品店、旅館等）相關觸者人員，陸續安排採檢中。
此外，台中今日新增3例疑似施打疫苗後死亡案例，至今累計33例。曾梓展說明，第一例為新社區一名85歲女性，有失智症、高血壓病史，6月16日接種疫苗後，家人發現個案健康狀況較為虛弱，持續至22日因劇烈嘔吐送急診後住院，23日因低血壓及胃腸道出血急救無效。
第二例為南區一名63歲男性，有洗腎、三高、曾因心肌梗塞心臟有裝支架病史，6月17日接種疫苗後出現身體不適及抽筋現象，23日家屬下班回家發現個案已過世，通報119及警察，因個案已明顯死亡，故未送醫救治。
第三例為龍井區一名61歲男性，為護理之家住民，有糖尿病、失智症病史，6月16日接種疫苗，24日機構人員發現個案吃早餐時失去知覺緊急送醫，PCR檢驗為陰性，急救插管時發現口腔有食物殘留，急救無效死亡。
曾梓展表示，以上案例將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。