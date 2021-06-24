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兩次大停電已提11點建議？經濟部：內容未核定

▲5月13日及17日發生2次全國大停電，經濟部表示，政院對報告提出的建議，還沒有核定確認。（圖／NOWnews資料照）
▲5月13日及17日發生2次全國大停電，經濟部表示，政院對報告提出的建議，還沒有核定確認。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-06-24 16:03:24

國內媒體報導，行政院已對經濟部提出5月13日及17日兩次全國大停電檢討報告，提出11點建議。對此，經濟部今（24）日表示，11項建議為幕僚單位所提，再轉請經部表示意見，不過相關內容尚未核定確認。

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今年5月13日與5月17日發生2次全國性大停電，行政院在事發後，已要求經濟部提檢討改善報告，經濟部在5月25日已完成，部長王美花日前表示，報告已送入政院，不過，當務之急是防疫與穩定夏季供電。

國內媒體今日報導，政院6月下旬已審閱該檢討改善報告完畢，並對報告內容提出11項建議，包括要求台電檢討改善各類型的電壓保護系統、盤整電力系統以因應極端氣候等，台電也提出「電力系統改善短期對策」，目前發現29台斷路器有高風險，年底會完成檢修。

對此，經濟部表示，報導內文所提的「建議」為幕僚單位所提出，再轉請經濟部表示意見，作為聽取報告或核定前的幕僚作業。但相關內容並非定稿，也沒有核定確認，是「誤引資料」。

經濟部也重申，檢討報告送入政院後，政院要求經濟部全力確保穩定供電，而由王美花擔任召集人的電力系統改善小組，也已經邀請電力學界的專家學者召開會議，盤點強化系統強韌度的各項議題，持續改善國家電力供需系統。

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