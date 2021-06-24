韓星曾出道流產、打歌沒觀眾　禹真榮工作撞鬼：會一路發

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禹真榮2017年參加知名選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，雖然僅拿到第40名無緣出道，但也因此打開知名度。他不氣餒同年參加「YG娛樂」舉辦的《MIXNINE》，最終以第一名成績獲得出道資格，但「YG娛樂」與其他經紀公司意見不合，取消入選練習生的出道企劃，禹真榮明星夢再受打擊；終於在2019年與曹勇根、金賢洙、鄭游寯、朴優啿組團D1CE，演藝生涯就此打開。
他剛度過24歲生日，就宣布SOLO出道並推出EP《3-2=A》，新作主打歌恰巧也是《Happy Birthday》，歌曲有重生之意，他先透露當天是跟粉絲度過，如果有機會「重生」的話，仍會選擇踏入這圈子，喜愛當歌手的程度可見一斑。
禹真榮演藝之路一波三折，在經歷《PRODUCE 101 第二季》、《MIXNINE》到D1CE出道，以及終於推出首張個人EP，心境上有什麼樣的轉變？他表示：「我現在的心境是要展現更成熟的模樣，想要展現這樣的面貌給大家看！」他也以自身經歷鼓勵抱有明星夢的年輕人不要放棄，「健康是最重要的！千萬不要受傷，每天都要充滿鬥志，加油！」
問起團體生活跟個人出道的差別，禹真榮表示跟成員工作時有趣不孤單，但現在很多事都得自己來，多少有點負擔，「因為都是我自己要去做，所以發現困難的很多，例如拍MV時，拍專輯內頁照時，感覺一直在忙沒有時間休息，但感覺還是很不錯」。
禹真榮也分享準備專輯的趣事，透露錄音時一度鬧鬼，唱完一段歌曲後，發現聲音都沒錄進去，「但我很喜歡這樣的機遇，因為聽說遇到鬼就是好兆頭的意思！」他這次MV也小露身材，自爆為了畫面好看，開拍前每天都在練腹肌。
2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，南韓歌手打歌舞台全取消觀眾入場，禹真榮表示：「我為粉絲帶來了舞台，但下面沒有應援聲音，是目前最大的遺憾。」他也透露每次上台前的習慣，就是會對自己說「我是最棒的」，壯膽與鼓勵效果兼具。他也說遇到撐不下去的時候，就會想到喜愛他的人，收到最印象深刻的一句話是「感謝你成為我心中的歌手」，禹真榮因此得到不小力量。
訪問最後，禹真榮透露不愛吃小黃瓜，因為幼稚園被迫餵食的陰影，從那之後就沒再吃過。他也表示，疫情趨緩後，第一個想旅遊的國家就是台灣，屆時要吃吃道地的珍珠奶茶跟牛肉麵，也樂於嘗試「奇奇怪怪」的道地美食。《3-2=A》已在台數位上架。
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