梅克爾「雙拼」AZ、莫德納疫苗 陳時中：要有科學證據
目前台灣擁有AZ與莫德納兩種廠牌的疫苗，由於數量和分配的問題，社會上也出現疫苗混打的聲音，而德國總理梅克爾日前也傳出就是「AZ拼莫德納」的案例，指揮中心指揮官陳時中今（24）日在記者會上正式回應，混打一定要有科學明確證據，不過如果經過臨床實驗發現混打的保護力更好，未來也不會排除。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-24 16:12:57
德國總理梅克爾日前表示，自己就是AZ與莫德納混打接種個案，不過陳時中說明，混打一定要有科學明確證據，再來考量，並表示雖然有名人混打AZ跟莫德納疫苗，但有更多名人接種並沒有這樣做，梅克爾混打AZ跟莫德納疫苗也許有外界所不知的特殊醫療考量等，他認為疫苗混打並不能單純只看個案，必須從科學的大數法則來分析對全民最有利的做法。
不過陳時中也說，只要做完臨床實驗，若混打對於罕病患者等更有保護力，當然是有可能的。
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