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黃少祺開箱豪宅　穿內褲險嚇壞兒子老師

▲韓瑜慫恿黃少祺（左）秀結實腹肌。（圖／翻攝黃少祺IG）
▲韓瑜慫恿黃少祺（左）秀結實腹肌。（圖／翻攝黃少祺IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-24 16:58:41

《天之驕女》收視達4.65，黃少祺、韓瑜、許明杰昨（23日）首次一起開IG直播答謝粉絲，韓瑜火力全開，不僅慫恿黃少祺開箱他的豪宅，更鼓吹他在直播上秀腹肌，為粉絲謀福利；黃少祺也分享，現在因為疫情關係，兒子都要在家遠距教學與學習，做父母的反而更忙碌，有時會忘記兒子在視訊上課，只穿條內褲在家裡走來走去，好幾次差點就入鏡，嚇得兒子叫他趕快走開。

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▲黃少祺（上）、韓瑜（下左）、許明杰（下右）開直播互動。（圖／翻攝黃少祺IG）
▲黃少祺（上）、韓瑜（下左）、許明杰（下右）開直播互動。（圖／翻攝黃少祺IG）
韓瑜自嘲是「宅女」，疫情期間不能出門對她來說非常習慣，笑說現在終於可以光明正大的「耍廢救台灣」，她表示疫情對拍戲還是有造成不便地方，特別是除了正式拍攝外，都必須戴著口罩，時常口罩一拿下來，臉上都會有壓痕，也需要重新補妝、補口紅，但仍呼籲大家無論多不舒服，都還是要忍耐，把口罩戴好，保護自己也保護他人。韓瑜透露自己其實從沒想過當演員，原是護理師的她，因緣際會下碰到周遊問她要不要演戲，從此就開起了演藝之路長達20年，一開始踏入這行真的很辛苦，自己是從零開始摸索，光是把台語練好就花了7、8年，笑說如果不當演員，她現在可能已經是護理長。  

▲韓瑜（右）、黃少祺《天之驕女》收視達4.65。（圖／三立）
▲韓瑜（右）、黃少祺主演的《天之驕女》收視達4.65。（圖／三立）
3人首度合體在直播上互動，還同框模仿丁國琳用哭倒長城的方式大喊：「崇發！」逗得網友哈哈大笑。黃少祺爆料「女婿」許明杰一直想要和他演靈魂互換的戲，韓瑜也趁機補刀，表示對戲時許明杰最愛調戲她，還會故意靠近她，在她耳邊說：「妳今天真漂亮。」讓黃少祺吃味的笑說：「原來你這女婿表面尊敬我，其實暗中都在撩我前妻。」 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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