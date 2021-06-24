等嘸高端EUA　陳時中：有買不代表一定要給過

國產疫苗目前仍未順利上市，不過高端疫苗的緊急授權（EUA）審查已在進行中，而聯亞的二期臨床結果也預計在下周解盲，對於高端的審查委員會有換委員是為了通過審查，指揮中心指揮官陳時中回應，這樣的審查都是相對獨立的委員會，會聘任不同專家學者，而就算是中央有預採購的國產疫苗，也不代表一定要通過它們的EUA。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-24 16:29:58
針對審查高端疫苗EUA的審查委員換人是否是為了加速審查通過，陳時中表示，沒有所謂換委員的事情，這樣的審查都是相對獨立的委員會，並不是固定的委員會，會針對不同的要項聘任不同的專家學者。
另外針對國產聯亞疫苗二期臨床預計將在下周解盲，陳時中則說，不管是聯亞、高端也好，中央都有預採購，但是預採購的精神不是說一定要讓它通過EUA，審查還是要依照科學證據跟標準，對於審查結果不應做預判，由專家看大家來評斷，相關疫苗採購還是跟大家報告，都持續在進行。
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