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等嘸高端EUA　陳時中：有買不代表一定要給過

▲陳時中表示，就算是中央有預採購的國產疫苗，也不代表一定要通過它們的EUA。（示意圖／取自pixabay）
▲陳時中表示，就算是中央有預採購的國產疫苗，也不代表一定要通過它們的EUA。（示意圖／取自pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-24 16:29:58

國產疫苗目前仍未順利上市，不過高端疫苗的緊急授權（EUA）審查已在進行中，而聯亞的二期臨床結果也預計在下周解盲，對於高端的審查委員會有換委員是為了通過審查，指揮中心指揮官陳時中回應，這樣的審查都是相對獨立的委員會，會聘任不同專家學者，而就算是中央有預採購的國產疫苗，也不代表一定要通過它們的EUA。

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針對審查高端疫苗EUA的審查委員換人是否是為了加速審查通過，陳時中表示，沒有所謂換委員的事情，這樣的審查都是相對獨立的委員會，並不是固定的委員會，會針對不同的要項聘任不同的專家學者。

另外針對國產聯亞疫苗二期臨床預計將在下周解盲，陳時中則說，不管是聯亞、高端也好，中央都有預採購，但是預採購的精神不是說一定要讓它通過EUA，審查還是要依照科學證據跟標準，對於審查結果不應做預判，由專家看大家來評斷，相關疫苗採購還是跟大家報告，都持續在進行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-21-2021-06-24

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