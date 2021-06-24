日超級電腦模擬Delta病毒傳播　防疫社交距離得2公尺以上

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續延燒，在印度首次被發現的Delta變種病毒更因為高傳染性，讓人聞之喪膽。近來也遭受變種病毒入侵的日本，有研究團隊利用超級電腦「富岳」進行模擬測試，計算出若要減緩傳染力強的變種病毒的感染風險，社交距離必須變成以往的2倍以上，至少需要拉長至2公尺。





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根據《NHK》等媒體報導，日本經濟再生大臣西村康稔在22日記者會上表示，雖然目前宣導的社交距離為1公尺，但碰上變種病毒，可能得拉到2公尺，才能夠減少病毒感染的風險。





研究團隊使用超級電腦「富岳」計算變種病毒感染與交談距離的關係，並且假設Delta變種病毒的傳播力是原始病毒株的2.25倍，結果指出在目前社交距離1公尺的情況下，可以將原始病毒株的感染風險降到5分之一以下，但若是要讓變種病毒的風險達到同樣的效果，必須得拉至將近2公尺。





另外「富岳」也針對交談時間的感染風險進行計算，結果顯示，相較於原始病毒株，變種病毒只需要大約一半的時間，若是與感染者接觸27分鐘，就有可能會感染。





西村康稔呼籲，在變種病毒蔓延之際，若有必要開會或是交談，應控制在27分鐘內，並且保持2公尺以上的距離，才能有效降低感染風險。





超級電腦「富岳」是由日本理化學研究所與富士通開發，於今年3月正式啟用，先前就多次用於新冠肺炎防疫對策，如模擬飛沫擴散程度，也會用於氣象或是人工智慧等領域上。









