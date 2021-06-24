防疫最暖心　高市民政局感謝前線基層齊心抗疫

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民政局表示，高雄市配合中央防疫指揮中心的政策，開始啓動符合資格者以及高齡長輩的優先施打疫苗工作；而里長在地方服務，深耕鄰里基層多年，最瞭解社區里鄰中，有那些高齡或行動不便的長輩分布。在這一次的抗疫行動中，里長們協助區公所，共同肩負沉重的防疫壓力，尤其疫苗接種需要通知里鄰內有資格施打疫苗的高齡族群，而許多民眾家裏電話打不通，或者沒有手機可供連繫，必須仰賴里長挨家挨戶的送通知單，非常辛苦，親力親為將每一張通知單親送至其手上，並用心關懷長者，對於長者提出的疑問，細心解說接種流程與注意相關事項，在每個疫苗施打站，都可看到里長們招呼里民或扶持長輩的身影。
里長是區里萬事通，不停穿梭來回里內大街小巷，許多里長積極透過廣播系統、Line群組、里辦公處跑馬燈、臉書等多元管道向家戶宣導防疫措施，一次又一次親切的提醒居民，要保持社交安全距離，避免電梯人擠人，沒事少出門，外出一定要戴口罩，確實做好自家衛生安全，更要隨身攜帶酒精消毒、勤洗手，保護自己，也保護他人健康等衛教宣導，只為了守護里鄰內居民健康。並與志工們巡視環境，同時做好環境的清潔與消毒工作，也提供第一手的防疫資訊，及提醒里民們要注意自己的身體健康。
民政局長閻青智表示，誠摯感謝各位里長熱心奉獻，也提醒里長在服務里民的同時，務必注意自身的防疫安全。民政團隊會一步一腳印，帶著一顆熱忱的心，無畏嚴峻的疫情，持續進行第一線防疫工作，與本市各區公所、里幹事、里鄰長、醫療人員、警察人員同心協力，守護社區，落實為民服務的精神，也感謝市民的體諒與支持，一起完成這場防疫行動，謝謝每一位在各個區域認真付出的里長們，及所有前線辛勞的基層防疫人員，謝謝您們。