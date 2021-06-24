高端EUA審查委員換血？柯文哲：看到陳培哲下場不想多說
媒體報導，食藥署疫苗療效評估專家會議即將審查高端疫苗緊急使用授權（EUA），但審查委員在5月底大換血，支持「免疫橋接」學者大舉進駐專家會議，遭質疑為國產疫苗護航。對此，台北市長柯文哲表示，看到中研院院士陳培哲的下場後，他不想多說話。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-24 17:01:22｜2021-06-24 17:26:43
北市府今日舉行防疫記者會，柯文哲表示，疫苗開封後的殘劑授權現場醫師判斷，預約優先，1到7類次之，若開瓶時間接近，就由醫師決定，反正都是打在國民身上，總比丟到垃圾桶好。
媒體詢問高端EUA審查前審委大換血一事，是否為國產疫苗護航？柯文哲表示，「不要問我！老實說我看到陳培哲的下場，就不想多講話。」
高端疫苗6月10日解忙前夕，中研院院士陳培哲閃辭國產疫苗審查委員，他直言審查委員會難以維持獨立與專業性，因為主要來自蔡英文總統的壓力，因為蔡英文宣示7月要讓國人打國產疫苗。
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