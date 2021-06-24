COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高端EUA審查委員換血？柯文哲：看到陳培哲下場不想多說

▲台北市長柯文哲表示，疫苗開封後的殘劑授權現場醫師判斷使用。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲表示，疫苗開封後的殘劑授權現場醫師判斷使用。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-24 17:01:22｜2021-06-24 17:26:43

媒體報導，食藥署疫苗療效評估專家會議即將審查高端疫苗緊急使用授權（EUA），但審查委員在5月底大換血，支持「免疫橋接」學者大舉進駐專家會議，遭質疑為國產疫苗護航。對此，台北市長柯文哲表示，看到中研院院士陳培哲的下場後，他不想多說話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市府今日舉行防疫記者會，柯文哲表示，疫苗開封後的殘劑授權現場醫師判斷，預約優先，1到7類次之，若開瓶時間接近，就由醫師決定，反正都是打在國民身上，總比丟到垃圾桶好。

媒體詢問高端EUA審查前審委大換血一事，是否為國產疫苗護航？柯文哲表示，「不要問我！老實說我看到陳培哲的下場，就不想多講話。」

高端疫苗6月10日解忙前夕，中研院院士陳培哲閃辭國產疫苗審查委員，他直言審查委員會難以維持獨立與專業性，因為主要來自蔡英文總統的壓力，因為蔡英文宣示7月要讓國人打國產疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.72%80.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.55%8.45%
2021-06-21-2021-06-24
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀