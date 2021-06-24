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防疫再精進！高市交通局提供消毒酒精給客運業者

▲高雄市政府交通局提供消毒酒精給公車客運業者，以提供民眾安全的搭車環境。(圖／記者黃守作攝，2021.06.24)
▲高雄市政府交通局提供消毒酒精給公車客運業者，以提供民眾安全的搭車環境。(圖／記者黃守作攝，2021.06.24)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-24 17:09:53

高雄市政府交通局今(24)日提供174瓶4公升裝消毒酒精，給高市七家公車客運業者，讓乘客上車時都能夠持續配合手部消毒，以提供民眾安全的搭車環境。

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高雄市政府交通局局長張淑娟表示，嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間，交通局為維護疫情期間公共運輸安全，除提供口罩給市區公車業者駕駛長配戴口罩，今(24)日再加碼提供174瓶4公升裝消毒酒精，給高市港都、高雄、漢程、統聯、義大、東南、南台灣等7家客運業者，以提供民眾安全的搭車環境。

高市公車客運業者指出，客運業者會持續加強向搭車乘客進行手部清消，駕駛長也會持續值勤全程配戴口罩、出車前確實量測體溫，同時出車前後，加強清消車內乘客易碰觸的下車鈴、門把、座椅及拉桿等處，以保護民眾乘車安全。

張淑娟呼籲，防疫期間，請民眾搭公共運具確實配合防疫戴口罩、掃QRcode實名制登記，共同維護大家搭乘安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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