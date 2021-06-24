屏東縣24日公佈新增6例本土病例　緊急增設篩檢站

屏東縣24日公佈新增6例本土病例，其中4例為23日即已掌握的4名確診者，在取得中央流行疫情指揮中心案號後公佈，另2例為昨日公佈案號「14298」一起用餐或泡茶的友人，使得該起群聚感染人數達到7人。因應疫情升溫，縣府除緊急在枋山鄉設置篩檢站，24日下午啟動篩檢外，為防止北農案延燒，也決定增設篩檢站，對轄內果菜批發市場人員做全面篩檢。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-24 17:06:55
昨日公佈的案號「14298」為自營計程車司機，今天新增的6個本土病例，分別為雇用載送的乘客73歲男性案號「14409」、其同居友人71歲女性案號「14407」、同居友人15歲孫子案號「14408」，與案號「14298」一起用餐或泡茶的三位友人，即59歲男性案號「14410」、62歲男性案號「14412」、67歲男性案號「14413」。
衛生局擴大疫調，感染源仍在釐清確認中，其中「14408」是從台北返鄉，另外，台中市一對境外移入的祖孫案號「13332」及「13333」則是「14407」、「14408」的親戚，6月6日自秘魯返國後，在枋山居家檢疫，雙方住在隔壁，秘魯返國祖孫於6月14日雙雙確診收治，病毒株由中央流行疫情指揮中心進行基因序列比對中。
另案號「14298」曾於6月11日、18日二度受僱「14409」載送其前往台南市法旨宮拜拜，案號「14410」於6月13日曾至嘉義市活動，衛生局也分別通報台南市、嘉義市衛生局後續處理。
案號「14407」、「14409」、「14410」、「14412」均為果農；其中「14410」、「14412」、「14413」三人曾分別與「14298」吃麵、泡茶聊天 ，「14413」為「14412」的胞兄，係6月初從新北市南下協助弟弟果園採收。
此外，為防止北農事件擴大，縣府決定全面篩檢轄內果菜批發市場工作人員，一律採PCR檢測，包括屏東市和生市場、潮州果菜批發市場及九如、麟洛兩大批發市場。
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