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原期望撐到7月1日　香港蘋果日報副總：記者被捕加速停運

▲香港《蘋果日報》評論主筆「李平」（本名楊清奇）昨（23）日遭到港警逮捕，加速了報社高層停運的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港《蘋果日報》評論主筆「李平」（本名楊清奇）昨（23）日遭到港警逮捕，加速了報社高層停運的決定。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-24 16:57:27

香港《蘋果日報》日前遭到港警以《港區國安法》大規模搜捕，保安局凍結相關資產共1800萬港元，壹傳媒帳戶也傳出遭到銀行自行凍結，導致香港《壹週刊》、《蘋果日報》、動新聞紛紛陷入營運困難，《蘋果日報》在今（26）日最後一次出刊，劃下26年歷史的句點。《蘋果日報》副總編輯蔣美紅表示，原本期望能夠撐到7月1日，但日前評論主筆「李平」（本名楊清奇）遭到逮捕，因此加速停運的決定。

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綜合港媒報導，《蘋果日報》副總編輯兼中國組召集人蔣美紅表示，楊清奇被捕打破了「營運至7月1日」的樂觀想法，加速高層商定報社最後營運日。蔣美紅擁有超過20年中國新聞的相關經驗，她明白工作所面臨的風險，所以隨時都要做好心理準備，但以往在內地（中國大陸）採訪的紅線是避免使用機密文件、刺探國家機密，但《港區國安法》實施後，甚至在香港這條「紅線」也變的不明確。

蔣美紅表示，先前時常傳出警方要進入大樓的消息，或是像早前派遣上百名警察進入搜捕，讓不少同事感到擔憂而不敢上班，楊清奇被捕讓報社內部的氣氛更加緊張，因此昨（24）日蔣美紅與副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗討論，最後決定將昨日作為最後營運日。

香港政府在《港區國安法》推出時，不斷喊話稱「國安法只會針對一小撮人」，但蔣美紅原本認為，國安法是在針對老闆黎智英，沒想到連記者、新聞從業人士都會被捕，撰寫評論的楊清奇就是個例子。

蔣美紅說，在前線工作的同事多次冒生命危險採訪，例如在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，深入武漢採訪，或是追訪人權運動家劉曉波。蔣美紅感謝香港《蘋果日報》多年來提供的資源以及新聞報導空間，特別感激中國組的同事。

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