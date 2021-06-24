防疫工作超前部署　高雄基層醫界準備好了

高雄市政府自6月15日起大規模施打COVID-19疫苗，首波接種對象以高齡長者為主，之後更結合高雄市醫師公會率先全台，為高雄市99%執登醫師與醫事人員接種至少一劑COVID-19疫苗，形成一個社區之前的安心防疫圍籬。





我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市醫師公會感謝市長陳其邁防疫工作超前部署，理事長賴聰宏也指示製作「疫苗接種百分百安心防疫診所」標章，只要診所符合其醫事人員百分之百已完成接種COVID-19疫苗的條件，即可將標章張貼於診所顯目處，保障安全就醫環境，讓民眾安心看診。





此外，高市府衛生局也攜手高雄市醫師公會，逐步開放近200間報名接種注射的診所提供民眾COVID-19 疫苗接種服務。 由於COVID-19 疫苗施打有剩餘量分配與觀察區安全距離的要求，目前先由衛生局遴選出27間疫苗接種診所在這週先行試辦為75歲以上長者接種。





賴聰宏表示，相信在不久的將來，憑藉著高雄市多年來流感注射接種的豐富經驗，一定能擴大推行讓更多診所參與防疫聖戰，提供便捷且綿密的社區醫療防疫力量。



