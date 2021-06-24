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防疫工作超前部署　高雄基層醫界準備好了

▲高市府衛生局攜手高雄市醫師公會，逐步開放診所提供民眾COVID-19 疫苗接種服務。（圖／高市府衛生局提供）
▲高市府衛生局攜手高雄市醫師公會，逐步開放診所提供民眾COVID-19 疫苗接種服務。（圖／高市府衛生局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-06-24 17:19:41｜2021-06-24 17:21:12

高雄市政府自6月15日起大規模施打COVID-19疫苗，首波接種對象以高齡長者為主，之後更結合高雄市醫師公會率先全台，為高雄市99%執登醫師與醫事人員接種至少一劑COVID-19疫苗，形成一個社區之前的安心防疫圍籬。

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高雄市醫師公會感謝市長陳其邁防疫工作超前部署，理事長賴聰宏也指示製作「疫苗接種百分百安心防疫診所」標章，只要診所符合其醫事人員百分之百已完成接種COVID-19疫苗的條件，即可將標章張貼於診所顯目處，保障安全就醫環境，讓民眾安心看診。

此外，高市府衛生局也攜手高雄市醫師公會，逐步開放近200間報名接種注射的診所提供民眾COVID-19 疫苗接種服務。 由於COVID-19 疫苗施打有剩餘量分配與觀察區安全距離的要求，目前先由衛生局遴選出27間疫苗接種診所在這週先行試辦為75歲以上長者接種。

賴聰宏表示，相信在不久的將來，憑藉著高雄市多年來流感注射接種的豐富經驗，一定能擴大推行讓更多診所參與防疫聖戰，提供便捷且綿密的社區醫療防疫力量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-21-2021-06-24

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