捐採檢站給台大醫院！談台積電疫苗採購 張淑芬也很關心
國內本土新冠肺炎疫情持續，台積電也獲政府授權將採購500萬劑BNT新冠肺炎疫苗供國人施打，台積電慈善基金會董事長張淑芬也號召同仁捐款，台積電補足經費合力捐贈10座市價共約8千萬元的零接觸採檢站至全國各地醫院，她今（24）日也親自出席在台大兒童醫院舉行捐贈儀式，並進入採檢站內了解整個篩檢流程。不過，談到台積電採購BNT疫苗進度？她則表示「我也很關心，可是我不知道」。
記者顏真真/台北報導
2021-06-24 17:32:09
因應採檢量遽增，台積電慈善基金會董事長張淑芬看到提升採檢能量的需要，號召同仁捐款，台積電補足經費合力捐贈10座市價共約8千萬元的零接觸採檢站至全國各地醫院，分別為桃園、新竹、苗栗、台中、台南及疫情嚴重的雙北地區與彰化縣等醫院，讓檢疫人員有效隔絕病毒接觸，降低感染風險，並在舒適的環境下進行採檢，也可迅速於25分鐘內得到結果，有利於後續治療與追蹤。
張淑芬今日出席在台大兒童醫院舉行捐贈儀式表示，她沒想到有媒體也在，因為她做了10幾年公益，每次都是她親自到現場了解再決定，這次沒有經過她摸過就決定買了，對她來講一直不習慣沒看到她要送出去的東西是什麼，所以原本想低調來看一下，跟專業人員學習了解什麼是零接觸採檢站。
台大醫院院長吳明賢則說，雖然現在疫情在社區感染的火有燒比較小，但將來要把疫情控制下來第一個就是篩檢量要足夠，透過篩檢除把可能病患及感染源找出來之外，還可做很好的隔離及框列，很感謝台積電慈善基金會的捐贈，這對台大醫院是及時雨。當然，要把疫情控制下來，還要有疫苗，聽聞台積電也要採購疫苗，吳明賢說：「台積電真的是我們的護國神山，不只是在經濟上是護國神山，在這次疫情也幫忙非常大」。
不過，被問到台積電採購BNT疫苗的進度，張淑芬則說「我也很關心，可是我不知道」，至於對台積電能否引進疫苗是否樂觀？她表示因為不知道，所以她也不敢回答。
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