麵包微烤3分鐘美味重現　宅在家熱熱吃揪安心

對於廣大上班族的朋友們來說，「WFH」和悠閒扯不上邊，不僅有開不完的視訊會議，連何時可以安心下班都不知道，還要煩惱每天最重要的「早餐」該怎麼吃。近來有許多網友熱烈討論，工作型態因WFH開始轉變，連飲食習慣也跟著改變，以往都會選擇溫熱香軟的現烤麵包當做早餐，最近都改成吃7-11賣的統一麵包，只要懂得一些簡單的小撇步，就能讓7-11賣的麵包美味重現！





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相信有不少麵包愛好者在這段WFH的期間，時不時就會想念起公司附近麵包店，現烤麵包剛出爐所散發的誘人香氣；雖然7-11賣的麵包口感好，密封包裝讓人安心食用，但總覺得少了那麼一點香氣。其實要解決這道難題非常簡單，有熱心網友分享，只要把7-11賣的麵包微波加熱約20至30秒，或是用烤箱、氣炸鍋回烤約3分鐘左右，濃郁香氣和溫熱口感的麵包，一口咬下驚為天人！





▲只要將7-11賣的麵包微波約30秒，或是用烤箱回烤約3分鐘，就能在家吃到美味重現的麵包。（圖／NOWnews攝）

除了微波、回烤可以讓人一嚐重現麵包的美味，還有網友表示，只要花點心思，準備一些配料，就能讓7-11賣的麵包美味再加分！像是將統一麵包丹麥菠蘿可頌或是菱格香菠蘿從側邊剖開，夾入生菜、水煮蛋切片與起司、火腿，或是任何喜歡吃的配料，即是超有飽足感的菠蘿三明治；也可以將香蔥乳酪麵包切塊，放上鮪魚、火腿臘腸點綴，就成了美味又有新意的下午茶點心。





▲只要花點心思、準備一點配料，就能讓7-11賣的麵包美味再加分！（圖／NOWnews攝）

▲統一麵包卡士達搭配沙拉、果醬，就是一份豐盛早午餐。（圖／NOWnews攝）

另外，有不少網友也提到，附近的7-11時常推出優惠活動，一次購入多款麵包超划算，每週固定去7-11補貨一次，不但能天天享用不同口味的麵包，再加上喜歡的配料，早餐、下午茶或是宵夜更是享用美食不用愁，大力推薦大家一定要買起來，省下備餐備料的時間，免去煩惱「早餐吃什麼」的問題，包裝麵包也能吃得安心，帶回家回烤重現美味。



