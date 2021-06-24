肯尼NOW星球／ 賈凡教練憶當年！劉錚差點成為職業軍人？
T1 LEAGUE賽務營運長賈凡過去的籃球經歷相當豐富，曾經當過球員、教練、球評，甚至還擔任籃球電影的動作指導！本周的《肯尼NOW星球》，特別邀請賈凡上節目分享他的籃球路，回憶一路走來曾發生的趣事。
運動中心/綜合報導
2021-06-24 21:24:58
學生時期的賈凡是非常優秀的球員，在社會甲組球隊飛駝男籃表現出色，甚至獲得職業球隊宏國象青睞。但球迷對他印象比較深刻的是他擔任教練的身影，當年賈凡回到母校南山高中擔任總教練的第一年就碰到林冠綸、楊敬敏等好手，他表示：「菜鳥教練要帶亞青國手真的很吃力，我是以學長的身份回去，當時棒子跟胡蘿蔔只敢拿胡蘿蔔餵他們，棒子要收起來，我回去主要是琢磨每位選手的個人能力」。
除了高中教練，賈凡還執教過UBA和SBL，帶過那麼多球員，哪位球員讓他印象最深刻？賈凡認為是現在在對岸發展的劉錚，他說：「當時劉錚的家人並不支持他走籃球路，希望劉錚去當職業軍人，經過多次說服後才願意讓劉錚唸明道大學，而劉錚自己也非常努力，花兩年的時間就從中鋒轉型成得分後衛，甚至還入選大專明星隊」，若不是賈凡積極爭取劉錚加盟，台灣可能就少了一位籃球明星。
從教練退役後，賈凡仍然沒離開籃球，開始擔任球評的工作，肯尼哥問賈凡：「轉播時，播到什麼自己學生的比賽會以什麼心態來面對？」，賈凡回答：「我會更嚴厲對他們，舉南山高中為例，我會比較苛刻的要求或評論，希望他們可以更好，我覺得是雪中送炭而不是錦上添花」。
許多球迷可能很好奇，當年賈凡的實力可以打職業隊，為何會選擇急流勇退轉任教練？6/24（四）晚間十點，準時收聽收看肯尼NOW星球》就知道囉！（編輯：吳忠育）