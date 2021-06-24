吳釗燮接受CNN專訪　坦言：台灣必須對「武統」做好準備

近來中國軍機不斷擾台，對台軍事恐嚇不斷升級，我國外交部長吳釗燮23日接受《CNN》專訪時坦言，中國對台灣日益升高軍事恐嚇，隨時都有可能發生軍事衝突，台灣必須做好準備。





我是廣告 請繼續往下閱讀

中國15日時出動了28架軍機，從台海中線以南空域進入我防空識別區（ADIZ），創下國防部公布統計以來最大規模紀錄。雖然沒有侵犯台灣主權領空或是國際法，但挑釁意味仍相當濃厚。





《CNN》在台灣時間24日下午，在網站上以頭條方式報導吳釗燮專訪，報導指出，吳釗燮23日接受專訪時，表示「做為台灣的決策者，我們不能冒險，必須做好準備」，並坦言中國政府宣稱不會放棄使用武力，並且在台灣周遭進行軍事演習時，「我們寧可相信這是真的」。





▲外交部長吳釗燮接受《CNN》專訪。（圖／翻攝自《CNN》）

吳釗燮提到，除了軍事威脅之外，中國也利用認知戰、假消息，在台灣人民心中製造許多焦慮，來削弱台灣民眾對於民主的信心，並分化台灣民眾。而台灣無法接受與中國統一，尤其看到香港情勢更加明顯，維護台灣主權，保護台灣作為世上唯一中文民主國家的地位，至關重要。





吳釗燮也提及香港《蘋果日報》停刊以及「港版國安法」時指出，中國越來越不能容忍特別行政區的自由。看到香港的情勢，就能發現這是一個「現代的悲劇」，吳釗燮表示「香港《蘋果日報》是獨立新聞的象徵，而中國政府就是要推翻這個象徵」，坦言對此相當的難過。





吳釗燮在專訪中強調，中國威權主義在試圖擴大影響力，遠遠超出國界，甚至進入西半球。「他們想要行使專制統治、實施專制國際秩序」。吳釗燮表示，雖然軍事預算是台灣的15倍左右，但台灣正在改革軍隊，以增強和發展軍事能力，吳釗燮指出台灣必須進行不對稱戰爭（asymmetric warfare），「讓中國明白，如果他們想要對台灣發動戰爭，就必須付出代價」。



