積極應變除污！中油高雄港外海浮筒油管破裂油污清除

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宋欣真說，經多次緊急應變視訊會議，以及屏東縣政府環保局、海巡署與地方民間團體通力合作清除，今(24)日仍持續積極處理，並在天候條件容許下，運用空拍機等方式來評估油污狀況。
宋欣真指出，海保署已掌握此次漏油造成外海浮筒附近海面及小琉球花瓶岩岸際油污染情形，外海油污部分海保署已要求中油公司立即於污染區域周圍布放攔油索防堵油污持續擴散，而小琉球岸際油污部分，屏東縣政府已在琉球安檢所成立前進指揮所，即時協調岸際油污應處，並協請海巡署支援艦艇，以調度本島應變資材至小琉球待援。
至於高雄南星計畫海堤至汕尾漁港外側(洲際二期)發現白色懸浮物，經高雄市政府海洋局回報表示，林園中芸漁港、漁福漁港及中砂漁港經派員巡查未發現油污，為確保油污即時發現並妥善處理，海洋局已進行水質採樣並送檢，將持續派員監控附近是否尚有油污。
中油煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，該廠租用2艘在地膠筏在白沙灣外100公尺距離拉起攔油索及吸油棉索，水深較淺處使用膠筏處理、較深處則雇船處理，另在花瓶岩、中澳沙灘、漁埕尾及杉福漁港調派人力清除岸際油污，並加派人手清理肚子坪、蛤板灣油污及相關漁港區油污清理。
宋欣真強調，針對此次油污洩漏事件，海保署首重立即圍堵、即時清除，預防污染持續擴散，並持續追蹤及掌握事件處理情形，並重申中油未即時清除，致油污影響範圍持續擴散，將依海污法相關規定辦理。