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廖威廉惹毛女友「死很慘」　兄弟半夜一叩就出門

▲廖威廉半夜赴約挺兄弟，惹毛女友「死很慘」。（圖／東森、映畫提供）
▲廖威廉半夜赴約挺兄弟，惹毛女友「死很慘」。（圖／東森、映畫提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-24 18:02:44｜2021-06-24 18:12:30

李玉璽、項婕如、林暉閔、廖威廉、黃鐙輝今（24）日出席《神之鄉》映前分享會，廖威廉飾演大溪第一「神將腳」，整組神將裝備一上身就是50公斤，每次扛神將都必須上香致意，他的角色「王大勇」義字擺第一，這點跟他本人滿像的，他笑說：「半夜接到兄弟聚會的電話一定出門，女生就不能理解，為什麼要半夜出門？也不能理解男生所謂無聊的義氣。」女友勸阻會聽嗎？廖威廉說因為這種邀約次數不多，所以每揪必去，「回來就死很慘」。

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▲李玉璽（左起）、廖威廉、黃鐙輝將宮廟文化搬上螢幕。（圖／東森、映畫提供）
▲李玉璽（左起）、廖威廉、黃鐙輝將宮廟文化搬上螢幕。（圖／東森、映畫提供）
李玉璽飾演廟主之子，打陀螺、扛神將、跳陣頭等十八般武藝都要練，導演莊景燊笑說李玉璽打陀螺天份太高，第一次就上手，還要拜託他打爛一點，李玉璽練七星步下很大的功夫，因為在神將裡視線非常狹窄，還要聽廖威廉下指示，需要練習步伐的默契，下巴也因為長時間扣住三太子身體，一卸下來都瘀青。戲中他和王識賢陷父子角力，他笑說：「識賢哥長得很兇，我很容易進入狀況。」自己與爸爸李亞明則是相敬如賓，打趣說：「我跟爸爸不熟，但不會吵架。」

▲項婕如劇中陪李玉璽（左）回7年未踏足的老家。（圖／東森、映畫提供）
▲項婕如在劇中陪李玉璽（左）回7年未踏足的老家。（圖／東森、映畫提供）
林暉閔從55公斤操到剩52公斤，要舉起跟自己體重相當的神將，林暉閔瘋狂健身，第一天扛完癱在床上動彈不得，出身體育世家的廖威廉化身教練，指導他怎麼使用肌肉不會受傷。項婕如飾演網紅女大生，有一場戲要拿自拍棒開直播，兼顧複雜走位和一大段台詞，拍10次每一次台詞都不出錯，讓她印象深刻，她與李玉璽、林暉閔在大溪住宿70天，因為幫李玉璽抓房間裡巴掌大的旯犽，3人鬧了一晚之後很快就變熟。

▲林暉閔（左）、李玉璽扛神將耗盡體力。（圖／東森、映畫提供）
▲林暉閔（左）、李玉璽扛神將耗盡體力。（圖／東森、映畫提供）
黃鐙輝飾演自閉症木雕師「阿義師」，為戲真的和板橋一名師傅學功夫，「假刻的話我自己過不去」。停課延長至7月12日，黃鐙輝和老婆、岳母、子女一家六口關在家，黃鐙輝教小孩功課，竟被嫌英文太爛，他笑說：「平常沒有這樣密集承受小朋友的回饋，在崩潰過程中，還是很享受這24小時的緊密連結。」《神之鄉》7月10日起，每周六晚間9點公視首播；7月11日起，每周日晚間8點東森戲劇40頻道、晚間10點LINE TV播出。

▲《神之鄉》舉辦映前分享會。（圖／東森、映畫提供）
▲《神之鄉》舉辦映前分享會。（圖／東森、映畫提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
100%0%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.43%79.57%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.39%8.61%
2021-06-21-2021-06-24
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