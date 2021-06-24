廖威廉惹毛女友「死很慘」　兄弟半夜一叩就出門

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李玉璽飾演廟主之子，打陀螺、扛神將、跳陣頭等十八般武藝都要練，導演莊景燊笑說李玉璽打陀螺天份太高，第一次就上手，還要拜託他打爛一點，李玉璽練七星步下很大的功夫，因為在神將裡視線非常狹窄，還要聽廖威廉下指示，需要練習步伐的默契，下巴也因為長時間扣住三太子身體，一卸下來都瘀青。戲中他和王識賢陷父子角力，他笑說：「識賢哥長得很兇，我很容易進入狀況。」自己與爸爸李亞明則是相敬如賓，打趣說：「我跟爸爸不熟，但不會吵架。」
林暉閔從55公斤操到剩52公斤，要舉起跟自己體重相當的神將，林暉閔瘋狂健身，第一天扛完癱在床上動彈不得，出身體育世家的廖威廉化身教練，指導他怎麼使用肌肉不會受傷。項婕如飾演網紅女大生，有一場戲要拿自拍棒開直播，兼顧複雜走位和一大段台詞，拍10次每一次台詞都不出錯，讓她印象深刻，她與李玉璽、林暉閔在大溪住宿70天，因為幫李玉璽抓房間裡巴掌大的旯犽，3人鬧了一晚之後很快就變熟。
黃鐙輝飾演自閉症木雕師「阿義師」，為戲真的和板橋一名師傅學功夫，「假刻的話我自己過不去」。停課延長至7月12日，黃鐙輝和老婆、岳母、子女一家六口關在家，黃鐙輝教小孩功課，竟被嫌英文太爛，他笑說：「平常沒有這樣密集承受小朋友的回饋，在崩潰過程中，還是很享受這24小時的緊密連結。」《神之鄉》7月10日起，每周六晚間9點公視首播；7月11日起，每周日晚間8點東森戲劇40頻道、晚間10點LINE TV播出。
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