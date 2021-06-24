國考監場費逾25年未調整　考試院：確實有檢討必要

考試院今（24）日召開第13屆第41次會議，會中考選部就國家考試試務費用標準調整檢討情形提出報告，認為因近期受到新冠肺炎影響，在監場人力招募及試場借用上，遇到人員及學校意願不高的問題，因此擬針對考監費及試場借用費標準，參考物價水準變動等環境變遷因素，進行檢討。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-24 18:47:48
考選部指出，外界對國家考試試務工作酬勞及學校試場借用等部分項目費用標準，迭有反映檢討調整意見。而近期受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，國家考試在監場人力招募及試場借用上，亦面臨人員及學校意願不高的問題。
考選部進一步表示，基於國家考試監場費標準係於84年修定，已超過25年未調整，除109年平均消費者物價指數已較84年上漲達28.42%外，亦低於現行大考中心學測以及國營事業考試監場費標準。另試場借用費標準部分，有部分項目訂定超過17年未調整，有低於多數出借試場學校收費標準的情形。因此，將先針對該2項費用標準，參考物價水準變動等環境變遷因素，辦理檢討調整作業。
考試院長黃榮村稱，監場費及部分學校試場借用費標準，已逾多年未能依照時空變化調整，應有檢討需要。考選部將續予辦理費用標準檢討修訂及報請行政院同意等作業。