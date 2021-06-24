紓困4.0納入外國人 日籍野崎孝男表達感謝

台南市日本人協會理事長野崎孝男日前替在台外籍人士出聲，認為在台持有永久居留證的外國人和台灣人一樣都有繳稅，且定居台灣很久，卻不能領到紓困大喊「不公平」，行政院在今（24）日通過「紓困4.0精進方案」，首度將獲得永久居留的外國人納入補助對象，讓野崎孝男直呼非常開心，也特別表達對於黃市長關注台南外僑權益的感謝。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-06-24 18:57:58｜2021-06-24 19:00:09
台南市長黃偉哲在昨天（23）日特別與兩位在台南落地生根多年的日籍野崎孝男先生、奧西克彥先生碰面，傾聽外國人在疫情警戒期間在經濟、民生上遭遇的難題，並允諾會協助將這些問題反映給中央，期盼中央能同意讓外國人也能獲得政府的紓困救助，尤其這次疫情影響百工百業的發展，受衝擊的對象其實是不分國籍的。
針對外國人無法獲得紓困的困境，黃偉哲也表達高度關注與重視，因此台南市日本人協會理事長野崎孝男先生在獲知行政院外國人納入紓困4.0對象的新措施後，除了表達欣喜，也特別表達對於黃市長關注台南外僑權益的感謝，黃偉哲感謝中央能夠廣納地方各界的建言，同時也表示將定居在此的外國人納入紓困對象，充分反映出台灣人把這些朋友看成是家人一般。
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