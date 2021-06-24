行政院電費紓困拍板　台電估減收61億元

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至於服務業及農業用戶，今年5月起至7月止，依據用戶108年同月或今年3、4月平均營收影響程度，提供電費減免優惠，預計75萬戶農業及服務業用戶受惠，減免電費約47億元。
其中，針對營業低壓用戶，營業額減少達15%以上未達50%者，電費減免10%，每月上限10萬元；營業額減少達50%以上，電費減免30%，每月上限30萬元。
高壓以上用戶，營業額減少達15%以上未達50%者，用戶得以申請暫停部分契約容量減收基本電費，並在111年2月28日前申請恢復，期間免收供電設備維持費。
對於無法申請降低契約容量的百貨商場，其電費減免10%，每月上限50萬元；營業額減少逾50%者，除免收供電設備維持費外，電費再減免30%，每月上限300萬元。
台電表示，基於便民考量，電費減免作業（除供電設備維持費外）用戶無需向台電申請，而是直接由台電依據財政部報稅營業額，主動按各月營業額減少的幅度，於當期電費自動扣減；如未達當期帳單減免標準，則會在下一期電費帳單一併減免。
另外，針對符合紓困資格的服務業及農業用戶，除電費減免優惠外，台電也推出電費緩繳措施。例如營業低壓用戶無需申請，即可延長電費繳費期限至4個月；高壓以上用戶，可向台電申請當期電費均分4期，每月繳付1期。
由於目前疫情警戒仍為三級，為降低出門群聚風險，台電呼籲民眾可多利用台灣電力APP線上刷卡繳費，或使用7大行動支付（街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包、橘子支付、台灣Pay、ezPay簡單付、歐付寶）掃描QR Code即查即繳。
台電表示，接下來時序進入夏季，用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源，也自107年起推出節電獎勵登錄活動，民眾只要在12月13日前，至台電網站「節電登錄」專區登錄並實際節電，即可自登錄日起，獲得每期電費至少84元的節電獎勵金。