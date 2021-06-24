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行政院電費紓困拍板　台電估減收61億元

▲行政院拍板電費紓困方案，預期有逾1000萬用戶受惠。（示意圖／取自pixabay）
▲行政院拍板電費紓困方案，預期有逾1000萬用戶受惠。（示意圖／取自pixabay）

記者張志康/綜合報導

2021-06-24 19:09:05

行政院今（24）日拍板定案電費紓困減免方案，除住宅用戶6月將不實施夏月電價外，服務業、農業用戶最高可減免30%電費。台灣電力公司表示，這項方案將有逾1000萬用戶受惠，考量用電規模與特性，各有不同優惠方式，合計減收電費約新台幣61億元。

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在住宅用電方面，台電表示，由於疫情警戒三級期間，國人居家辦公導致家庭用電量增加，為減輕民眾負擔，針對住宅用戶，台電改以非夏月電價計費，預計受惠用戶約1000萬戶，減收電費約14億元。

至於服務業及農業用戶，今年5月起至7月止，依據用戶108年同月或今年3、4月平均營收影響程度，提供電費減免優惠，預計75萬戶農業及服務業用戶受惠，減免電費約47億元。

其中，針對營業低壓用戶，營業額減少達15%以上未達50%者，電費減免10%，每月上限10萬元；營業額減少達50%以上，電費減免30%，每月上限30萬元。

高壓以上用戶，營業額減少達15%以上未達50%者，用戶得以申請暫停部分契約容量減收基本電費，並在111年2月28日前申請恢復，期間免收供電設備維持費。

對於無法申請降低契約容量的百貨商場，其電費減免10%，每月上限50萬元；營業額減少逾50%者，除免收供電設備維持費外，電費再減免30%，每月上限300萬元。

台電表示，基於便民考量，電費減免作業（除供電設備維持費外）用戶無需向台電申請，而是直接由台電依據財政部報稅營業額，主動按各月營業額減少的幅度，於當期電費自動扣減；如未達當期帳單減免標準，則會在下一期電費帳單一併減免。

另外，針對符合紓困資格的服務業及農業用戶，除電費減免優惠外，台電也推出電費緩繳措施。例如營業低壓用戶無需申請，即可延長電費繳費期限至4個月；高壓以上用戶，可向台電申請當期電費均分4期，每月繳付1期。

由於目前疫情警戒仍為三級，為降低出門群聚風險，台電呼籲民眾可多利用台灣電力APP線上刷卡繳費，或使用7大行動支付（街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包、橘子支付、台灣Pay、ezPay簡單付、歐付寶）掃描QR Code即查即繳。

台電表示，接下來時序進入夏季，用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源，也自107年起推出節電獎勵登錄活動，民眾只要在12月13日前，至台電網站「節電登錄」專區登錄並實際節電，即可自登錄日起，獲得每期電費至少84元的節電獎勵金。

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同島一命，尊重中央專業
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