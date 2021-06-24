國軍高層異動　陳寶餘接參謀總長、徐衍璞接陸軍司令

參謀總長黃曙光將於6月30日滿64歲屆退，國防部今(24)日公布新任參謀總長人選，由陸軍司令陳寶餘上將調任參謀總長，參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將接任陸軍司令。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-24 19:22:52｜2021-06-24 19:35:05
國防部指出，參謀本部參謀總長職缺，由陸軍司令陳寶餘上將調任；陸軍司令由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任；參謀本部副參謀總長兼執行官由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任，同時晉任海軍二級上將；總統府戰略顧問由國防部軍備副部長張冠群上將調任；軍備副部長由國防大學校長王信龍上將調任；國防大學校長由國防部軍政副部長張哲平上將調任。前述調任案，均以110年7月1日生效。
國防部指出，參謀本部副參謀總長梅家樹中將係海軍官校74年班、戰院95年班，曾任海軍司令部參謀長、軍備局局長、國防部常務次長、海軍司令部副司令等重要軍職，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略與建軍規劃等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。
陳寶餘為馬祖東引人，陸軍官校69年班，陸軍學院83年班、戰爭學院88年班，曾任陸軍十軍團指揮官、陸軍司令部副司令，國防部副參謀總長執行官。陳寶餘不只為首位晉任上將的馬祖人，也成為首位外島出身的參謀總長。