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國軍高層異動　陳寶餘接參謀總長、徐衍璞接陸軍司令

▲陸軍司令陳寶餘將接任參謀總長。（圖／劉祐廷攝）
▲陸軍司令陳寶餘將接任參謀總長。（圖／劉祐廷攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-24 19:22:52｜2021-06-24 19:35:05

參謀總長黃曙光將於6月30日滿64歲屆退，國防部今(24)日公布新任參謀總長人選，由陸軍司令陳寶餘上將調任參謀總長，參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將接任陸軍司令。

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國防部指出，參謀本部參謀總長職缺，由陸軍司令陳寶餘上將調任；陸軍司令由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任；參謀本部副參謀總長兼執行官由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任，同時晉任海軍二級上將；總統府戰略顧問由國防部軍備副部長張冠群上將調任；軍備副部長由國防大學校長王信龍上將調任；國防大學校長由國防部軍政副部長張哲平上將調任。前述調任案，均以110年7月1日生效。

國防部指出，參謀本部副參謀總長梅家樹中將係海軍官校74年班、戰院95年班，曾任海軍司令部參謀長、軍備局局長、國防部常務次長、海軍司令部副司令等重要軍職，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略與建軍規劃等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

陳寶餘為馬祖東引人，陸軍官校69年班，陸軍學院83年班、戰爭學院88年班，曾任陸軍十軍團指揮官、陸軍司令部副司令，國防部副參謀總長執行官。陳寶餘不只為首位晉任上將的馬祖人，也成為首位外島出身的參謀總長。

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▲參謀本部副參謀總長兼執行官，由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任。(圖／NOWnews資料照)
 

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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
96.3%3.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.55%79.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.57%8.43%
2021-06-21-2021-06-24
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