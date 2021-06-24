張基龍「飢渴本性」忍不住　辦公室強吻女星50秒

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劇中，張基龍之前為了保護惠利免於惡鬼殺害，決定取走她身上的狐珠，原以為惠利會因此失去所有記憶，卻發現她與一般人不同，不但記憶還在，甚至還對自己有「特殊情感」；姜漢娜就提醒他：「你有信心能承受她跟別人見面、交往，永遠走出你的人生嗎？」張基龍才發現自己也愛上對方。
惠利忍不住告白，張基龍依舊推託講反話：「妳值得更好的人，我不配。」她不放棄並回：「我喜歡你，請你也喜歡我！」他被她的直率打動，表示：「我已經說過了我配不上妳。但現在開始妳不能反悔。」相差900多歲的「人狐戀」就此展開。
雖然姜漢娜鼓勵張基龍勇敢去愛，但仍提醒他狐狸本性，會為了人的精氣過度「貪婪」，張基龍果真在辦公室「忍不住」，一把抓住惠利激情擁吻長達50秒，舉動嚇壞女生，張基龍意識到大事不妙，開始深思2人關係是否要繼續。《我的室友是九尾狐》每周三、四在愛奇藝國際站播出。
여우담 박력 키스💋— tvN 드라마 (@CJnDrama) June 24, 2021
그렇지만 지나친 허기짐에 수위 조절은 실패,,,
매주 [수목] 밤 10:30 tvN 방송 🏠#tvN #간떨어지는동거 #간동거 #수목드라마#장기용 #이혜리 #강한나 #김도완 #배인혁 pic.twitter.com/nvDrRyK0fl