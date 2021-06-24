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張基龍「飢渴本性」忍不住　辦公室強吻女星50秒

▲張基龍（右）劇中強吻惠利。（圖／tvN）
▲張基龍（右）劇中強吻惠利。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-24 20:23:17

張基龍跟惠利在《我的室友是九尾狐》最新一集關係大躍進，不但彼此確認心意，更在教授辦公室激情熱吻50秒，但一切都是張基龍的「狐狸飢渴本性」導致，害得惠利不知所措，2人才剛在一起，感情備受考驗。

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以下有劇情透露，慎入！！!

▲▼劇中，張基龍（上）跟惠利正式交往。（圖／tvN）
▲▼劇中，張基龍（上）跟惠利正式交往。（圖／tvN）
▲▼劇中，張基龍（上）跟惠利正式交往。（圖／tvN）
劇中，張基龍之前為了保護惠利免於惡鬼殺害，決定取走她身上的狐珠，原以為惠利會因此失去所有記憶，卻發現她與一般人不同，不但記憶還在，甚至還對自己有「特殊情感」；姜漢娜就提醒他：「你有信心能承受她跟別人見面、交往，永遠走出你的人生嗎？」張基龍才發現自己也愛上對方。

惠利忍不住告白，張基龍依舊推託講反話：「妳值得更好的人，我不配。」她不放棄並回：「我喜歡你，請你也喜歡我！」他被她的直率打動，表示：「我已經說過了我配不上妳。但現在開始妳不能反悔。」相差900多歲的「人狐戀」就此展開。

雖然姜漢娜鼓勵張基龍勇敢去愛，但仍提醒他狐狸本性，會為了人的精氣過度「貪婪」，張基龍果真在辦公室「忍不住」，一把抓住惠利激情擁吻長達50秒，舉動嚇壞女生，張基龍意識到大事不妙，開始深思2人關係是否要繼續。《我的室友是九尾狐》每周三、四在愛奇藝國際站播出。



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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
96.3%3.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.55%79.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.57%8.43%
2021-06-21-2021-06-24
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