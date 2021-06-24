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侯友宜表示，新北市今日新增54例本土個案感染源，16人住院治療、38人集中檢疫中心，感染源以家戶占50％、職場35％、醫療院所9％、不明感染源6％，共匡列118人，居家隔離107人。
感染源分析北農9人、環南3人、濱江1人
侯友宜提到，受到北農群聚感染事件波及，包括環南市場、濱江市場，總共在今日有新增新北市13人確診個案中有關，北農事件影響到新莊、新店、永和、淡水、三重各1人、中和3人、汐止1人；環南市場3人，中和1人、板橋2人；濱江市場1人，三重各1人，13人都是從職場傳播而來，新北市疫情受到北農群聚感染影響深遠。
五股感染人數飆升從職場傳播而來
對於五股區部分，侯友宜表示確診數突然飆高，原因則是因為染疫患者中有一名父親於台北的職場中感染，一人染疫造成家中4人確診，另外一案為3人，也是職場傳播所感染。
雙北並肩作戰共同匡列控制疫情
侯友宜指出，雙北是連動的，新北市在北農事件染疫的個案數超過台北，也超過其他縣市，防疫絕對是區域聯防，但新北市一定負起責任，從個案當中的疫調，以及如何防堵傳播鏈繼續傳播下去，面對北農事件，一定更積極、更努力的扛起這個責任，希望趕快把北農的群聚事件做好整個防疫，讓整個疫情能夠得到控制。
資料來源：健康醫療網 北農群聚感染波及 新北市確診人數微升
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