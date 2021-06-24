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「疫齊悅讀」Fun暑假　淡古攜手獨立書店贈書到你家

▲新北市立淡水古蹟博物館推出「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」的線上抽獎活動，歡迎喜歡閱讀的人把握機會參加。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）
▲新北市立淡水古蹟博物館推出「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」的線上抽獎活動，歡迎喜歡閱讀的人把握機會參加。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-24 20:25:11

免費贈書在這裡！新北市立淡水古蹟博物館與淡水獨立書店合辦「與淡古疫齊悅讀Fun暑假」線上抽書活動，民眾在7月4日完成指定的任務，有機會獲得7大類的熱門書籍；限時限量160份的贈書抽獎活動，僅此一場，詳情可至淡古的官方網站查詢。

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淡古館長黃麗鈴表示，博物館是社會教育終身學習的實踐場域，與業界合作共同創造互動的知識平臺，其中包括與淡水特色獨立的書店「無論如河」、「爬上坡」合作；近期因疫情需要，有醫護背景的獨立書店負責，人義不容辭地挺身而出，館員們深受感動，進一步把合作轉為線上模式。

首波活動以贈書為主，特別挑選家庭、知性、娛樂及身心靈自癒等各種類型的書籍，以滿足不同對象的需求，活動期間民眾向書店訂書可享9折的優惠；除合作贈書活動外，也推薦大家透過新媒體的管道與獨立書店交流，感受他們對書的敏銳度及人文氣息，在沉重的生活壓力下帶給你更深層的書香體驗。

黃麗鈴說，「無論如河」由4位愛書的護理師鄧雅文、周雅鈴、吳嘉綾及梁秀眉共同打造，同時也是臺灣基層護理產業工會的創辨人，經營書店同時身兼居家護理所；同樣參與本次活動的「爬上坡」；則由鄭書婷獨立經營，體育背景出身的她對閱讀有很高的熱誠，現在除了推廣，也以行動關懷社會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
96.3%3.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.55%79.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.57%8.43%
2021-06-21-2021-06-24
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