出梅了嗎？氣象達人：下周四迎接夏季到來

近日梅雨為國內帶來豐沛雨量，中南部旱象也獲得紓解。不過今（24）日降雨狀況趨緩，有民眾問是否已經「出梅」了。對此，大氣科學博士彭啟明在臉書發文表示，入出梅定義眾說紛紜，總之，下周四到周五，民眾可以開始準備迎接夏天正式到來。
記者張志康/綜合報導
2021-06-24 20:27:31
彭啟明表示，他30年前大學念天氣學時，講義裡的確有入梅出梅的定義，例如台北市連續幾天下多少毫米的雨，老一輩的氣象預報員表示，以前會預測何時入梅何時出梅。但彭啟明表示，他曾想去找那時候預測的準確度評估來看看，但找不到太多資料。他指出，也有些老預報員認為入梅、出梅很難預報，所以用五、六月梅雨季會比較輕鬆一點，的確現在很少人會談這。
彭啟明進一步指出，對岸各省氣象單位以及日本氣象廳也都有自己的梅雨入梅、出梅定義。他認為，就像92共識一樣、一「梅」各表，各地都有自己的習慣，彭啟明用未來一周的天氣型態變化指出，民眾可以每天細心來看，天氣型態已經開始逐步在轉變中。他說，氣象團隊早上還在討論，下周的滯留鋒面還會不會下來，目前看太平洋高壓已經準備好了要西伸，要像上周突然落跑東退，讓這周鋒面下來，這樣的機會應該不高。
彭啟明最後明確地表示，下周四、五開始，民眾可以準備迎接，夏季天氣型態正式到來了，只不過天氣是逐步變化的，不是0與1的分界，大家可以仔細觀察。