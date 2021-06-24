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陳玫娟爆料剩餘疫苗遭丟棄　黃偵琳：明顯是不實消息

▲左營楠梓市議員參選人黃偵琳針對市議員陳玫娟爆料剩餘疫苗遭丟棄的說法認為明顯為不實消息。(圖／黃偵琳提供)
▲左營楠梓市議員參選人黃偵琳針對市議員陳玫娟爆料剩餘疫苗遭丟棄的說法認為明顯為不實消息。(圖／黃偵琳提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-24 20:43:31

針對高市議員陳玫娟昨天於臉書貼文，指稱上周接獲診所醫護人員投訴，診所施打疫苗還剩6劑，今(24)日再加碼強調別區洗腎中心也出現2劑打不完就丟的情形，她通報衛生局卻沒後續因應處理。對此左營楠梓市議員參選人黃偵琳痛批，高市政府昨天才公告27家基層診所疫苗施打，明顯是不實消息，應依據傳染病防治法重罰新臺幣三百萬元罰金。

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▲高市議員陳玫娟也希望市府盡速把鄰長列入施打對象。（圖／截自陳玫娟臉書）
▲高市議員陳玫娟也希望市府盡速把鄰長列入施打對象。（圖／截自陳玫娟臉書）
市議員陳玫娟表示，日前接獲診所醫護人員投訴指出，診所施打疫苗剩6劑，通報衛生所卻沒有後續因應與處理，隔天只能丟棄，見狀很心痛。今天她再加碼，她自己的親人上周向某洗腎中心探詢，也得知原本有6、7劑疫苗要為洗腎病患施打，退回1劑給衛生所後，另外2劑最後打不完只好丟棄。她只能說，衛生局長在狀況外，事實上確實有施打紀錄。

黃偵琳指出，一堆網友去陳玫娟臉書留言說她子虛烏有，但陳玟娟不願承認自己資訊不實就算了，還又再硬拗說是施打站的診所護理師爆料，黃偵琳質疑，楠梓地區施打站跟診所合作也是6月22日開始的事。

陳玟娟澄清說，她沒有穿越時空，也不是爆料，說出來只是希望疫苗不要浪費下去，她也並非要市府追究相關人員責任，只希望市府能檢討改進，同時她也必須保護向她陳情的當事人。她也希望高雄市政府能提前讓1萬7274位鄰長盡速納入接種疫苗的順序

黃偵琳強調，每個護理師在抽取疫苗的時候都會有誤差，且疫苗開罐後24小時內沒有使用完畢就必須丟棄，陳玫娟一直嚷嚷剩下的疫苗要給鄰長施打，但卻沒想清楚疫苗期限問題，用這種假議題來分化市府與地方間的信任，非常惡劣。

黃偵琳認為，疫苗現階段的確不足，但也陸續到貨中，現有疫苗應該優先給更需要的人員施打，全島一命，保護好更需要的人也是在保護自己，希望國民黨不要一直為了選票，擾亂整個防疫計畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
96.3%3.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.55%79.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.57%8.43%
2021-06-21-2021-06-24
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