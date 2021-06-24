陳玫娟爆料剩餘疫苗遭丟棄　黃偵琳：明顯是不實消息

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市議員陳玫娟表示，日前接獲診所醫護人員投訴指出，診所施打疫苗剩6劑，通報衛生所卻沒有後續因應與處理，隔天只能丟棄，見狀很心痛。今天她再加碼，她自己的親人上周向某洗腎中心探詢，也得知原本有6、7劑疫苗要為洗腎病患施打，退回1劑給衛生所後，另外2劑最後打不完只好丟棄。她只能說，衛生局長在狀況外，事實上確實有施打紀錄。
黃偵琳指出，一堆網友去陳玫娟臉書留言說她子虛烏有，但陳玟娟不願承認自己資訊不實就算了，還又再硬拗說是施打站的診所護理師爆料，黃偵琳質疑，楠梓地區施打站跟診所合作也是6月22日開始的事。
陳玟娟澄清說，她沒有穿越時空，也不是爆料，說出來只是希望疫苗不要浪費下去，她也並非要市府追究相關人員責任，只希望市府能檢討改進，同時她也必須保護向她陳情的當事人。她也希望高雄市政府能提前讓1萬7274位鄰長盡速納入接種疫苗的順序。
黃偵琳強調，每個護理師在抽取疫苗的時候都會有誤差，且疫苗開罐後24小時內沒有使用完畢就必須丟棄，陳玫娟一直嚷嚷剩下的疫苗要給鄰長施打，但卻沒想清楚疫苗期限問題，用這種假議題來分化市府與地方間的信任，非常惡劣。
黃偵琳認為，疫苗現階段的確不足，但也陸續到貨中，現有疫苗應該優先給更需要的人員施打，全島一命，保護好更需要的人也是在保護自己，希望國民黨不要一直為了選票，擾亂整個防疫計畫。
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