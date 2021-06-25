疫苗殘劑使用 指揮中心同意候補接種、未開放類別也行
針對專家建議比照韓國推出殘餘疫苗地圖，開放30歲以上民眾事先預約，一旦有釋出的疫苗名額，就能立即候補，避免浪費。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）日表示，即日起每日最後一瓶疫苗殘劑開放候補名單登記使用，即便現行未開放接種類別也可登記，但如果殘劑量不足，還是建議不可以與其他疫苗混用施打。
記者顏真真/台北報導
2021-06-25 10:20:38｜2021-06-25 10:24:49
指揮中心今日上午召開全國防疫會議，也針對疫苗施打及分配問題向各市政府說明。陳宗彥表示，由於疫苗開瓶有一定保存時間，有預約報到就可開瓶，對於每日最後一瓶殘劑的處理，同意開放非現行接種類別預約登記，但仍以有列接種類別的優先，再來是不限，當然要符合接種年齡18歲以上，而且接種人員在同意書要註記是殘劑使用者，並上傳全國預防性接種系統。
陳宗彥進一步說明，目前疫苗注射是採預約，開瓶後6小時要打完，因此只同意最後一瓶殘劑開放候補名單登記，也就是說，如果最後一瓶有些預約接種未到的，醫療院所就可就候補備用名單去連繫，並依此原則建立備用資料庫，就可順利將殘劑打完，也不致於造成浪費。
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