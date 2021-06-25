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《財富老司機》疫情下的房市概況　你我該如何進退應對？

▲《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》本集將談論疫情的房市狀況，你我該如何進退應對。
▲《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》本集將談論疫情的房市狀況，你我該如何進退應對。

財經中心/綜合報導

2021-06-25 21:00:00

國內新冠肺炎有稍微平穩趨勢，不過考量社區感染風險尚未消除，指揮中心宣布全台三級警戒預計延長到7月12日，而針對疫情期間所帶來的經濟衝擊，從個人到企業，無不掀起波瀾。由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集針對創業具備的心理建設以及正確心態，本集將談論疫情的房市狀況，該如何進退應對。

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首先，黃群仁指出，政府在這半年來在打房，特別是7月1號要實行的房地合一2.0，對於現在目前有房子的年輕人，若遭遇失業，要賣掉應急恐怕不及，因為房地產不像股票今天賣了，後天就可以拿錢，房地產一般從成交一直到交屋結案，中間差不多到一個半月到二個月之間，所以如果是在今年的四月，沒有把房子出售的話，現在恐怕為時已晚。

彭懷恩進一步說，觀察房地產，若法拍屋一拍，都還有人在搶的話，那就表示房子很好，到了二拍還沒人要的時候，甚至輪到三拍的時候，表示這供給量愈來愈大，出現問題。「現在因為政府持續打房的政策已經形成，所以二稅合一的部分會收取高額的稅。」黃群仁與彭懷恩觀察，投資客在短期可能會退市，退出市場的時候，對於現在目前真正想買房的人，因為沒別人搶著買，可能終於等到跌價。彭懷恩指出，這一次的房市這個趨勢從2003年SARS開始到現在，房市的價格是一直持續上漲，中間有停，但沒有大幅度的下跌，已經連漲了18年，「不可能說是不會下來的，這裡面還有牽涉到台灣人口結構的變化問題。」

而對於房市觀察做什麼行動，或者做什麼樣的準備呢？彭懷恩指出，年輕人買房子永遠都強調三點，第一個是鼓勵買二手屋，可以立刻省下房租，「因為你如果是買預售屋的話，還一方面要付房租，一方面要付預售屋的錢，這樣壓力太大，所以先求有在求好。」第二個以台北東西南北，1小時以內的車程都可以考慮，「所以往北可以到基隆，往南可以到林口這邊，現在很多的都會區，連桃園都可以考慮。」第三點，要強調的就是二十坪，但不要套房，二十坪的舊公寓，3、4、5樓都沒關係，因為房子是要換，它有機能性的問題。  

黃群仁總結，先求有再求好，從蛋白到蛋黃，從小到大，給剛想買房子的人的SOP先儲蓄再觀察，然後永遠要有備胎的計畫。

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