殘劑疫苗給青壯年打？他寄信求助 秒收唐鳳「霸氣回應」
新冠肺炎疫苗在台灣開打後不斷引發話題，而台灣未來是否跟隨南韓「疫苗地圖平台」的腳步，讓剩餘的疫苗公告給全民知道，並由平台進行媒合？指揮官陳時中16日表示「唐鳳委員的疫苗地圖一定有」，表示持續與唐進行討論。對此，醫師徐嘉賢24日晚間在臉書提到，他email給唐鳳，請他幫忙推動大家所期待的「殘餘疫苗能夠開放給30歲以上的青壯年」，短短18分鐘就收到唐鳳回應。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 06:55:36
徐嘉賢在臉書粉絲團《黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師》表示，很多人希望把原本要丟棄寶貴的殘劑疫苗，迅速施打在行動力最強、活動範圍最廣的青壯年族群，因為青壯年人口，在外養家活口，接觸外面時間多，風險也很高，希望不要浪費這麼珍貴的疫苗。
徐嘉賢透過email給唐鳳委員，敘述大家的請求和心聲，想請唐鳳幫忙推動大家所期待的「殘餘疫苗能夠開放給30歲以上的青壯年。」他10點26分寄出信件，10點44分就收到唐鳳的回覆「收到，感謝建議，以我所知，這兩天指揮中心已經在評估此提議了，鳳」。
徐嘉賢看完不禁稱讚「只能說真的很迅速，希望能夠有好消息，大家雨露均霑」，他也強調「我沒有什麼政治立場，這件事情應該不分藍綠，大家都很支持，既可以盡快普及疫苗，又可以不用浪費得來不易的珍貴疫苗」。（編輯：賴詠璿）
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