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天氣不穩全台有雨　月底前中南部防「劇烈天氣」

▲中央氣象局指出，今（25）日鋒面逐漸北移，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有局部短暫雷陣雨，南部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲中央氣象局指出，今（25）日鋒面逐漸北移，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有局部短暫雷陣雨，南部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率。（示意圖／NOWnews資料照 ）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-25 08:10:23

中央氣象局指出，今（25）日鋒面逐漸北移，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有局部短暫雷陣雨，南部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，連日降雨，山區也請留意坍方、落石。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天「梅雨滯留鋒」仍在台灣附近，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，有激發「劇烈天氣」的機率，還是要注意天氣變化及氣象局的特報﹔今日各地雲多有雨，天氣稍涼；各地區氣溫落在北部23至32度，中部23至33度，南部23至33度，東部22至33度。

吳德榮說，明（26）日至下週三（30日）「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕且不穩定的空氣，源源不絕，迎風面中南部有不定時的降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的條件，仍應注意防汛。背風面的北部、東半部則炎熱高溫，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

下週四至週日（7月1至4日）「太平洋高壓」緩慢增強，結束中南部多雨的型態，台灣進入「夏季型」的天氣。

吳德榮回顧今年梅雨季（5、6月），有3波「典型梅雨滯留鋒」帶來不少降雨，但若無另2波移動性鋒面、連續的午後雷陣雨及西南季風為中南部帶來的大量降雨，創56年紀錄的乾旱，是無法這麼容易就獲得紓解的。

吳德榮認為，可見梅雨季若僅拘泥在「典型梅雨滯留鋒」，並無法代表台灣完整的水情，這是30年前中央氣象局即不再以第1波「典型梅雨滯留鋒」抵達日為「入梅」，最後1波「滯留鋒」離開，即為「出梅」的原因之一。

吳德榮表示，更重要的原因是無論30年前，或今日的「氣象科技能力」，皆無法在4月底就準確預測出第1波「典型梅雨滯留鋒」何時抵達？又最後1波何時離開？既然如此，又何需每年都在「押寶」幾時入梅、幾時出梅。其實「侵台颱風」個數，也是違反「科學極限」的預報，所以「美國颶風中心」(NHC)就明示從不提供「侵美颶風」個數的預報，中央氣象局近年來也是如此，不再「押寶」，而僅以氣候平均值供各屆參考。

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