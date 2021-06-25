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Q1混打疫苗真的可引發更強免疫力？
李秉穎表示，混打疫苗理論上可行，不過需實驗驗證。他舉例，如果不同廠牌疫苗，其作為抗原的蛋白相同，像是腺病毒疫苗、RNA疫苗，蛋白疫苗都是S蛋白（抗原），理論上可能有機會引發較強的免疫反應。
反過來，若是中國的滅活疫苗，抗原是整個病毒，或者聯亞疫苗是S蛋白的一小部分（Receptor-Binding Domain, RBD），則不一定可混打，須看臨床試驗而定，「兩者是類似的抗原，第二劑才能加深第一劑的免疫力，如果原來第一劑是很小的蛋白，第二劑是大的蛋白，可能就不會有免疫增強。」李秉穎解釋。
至於為何混打可免疫增強，李秉穎坦承，輪狀病毒的疫苗混打屬於常態，確實觀察到免疫增強，然而機制目前並不清楚。
Q2新冠疫苗混打是逼不得已，還是常見做法？
李秉穎分析，目前國際上，進行很多混打新冠疫苗的研究，主要是因應不得已的情形。他指出，全世界疫苗廠牌多元，未來可能高達幾十種新冠疫苗，當較新的疫苗引進國內，之前打第一劑的人銜接二劑可能需使用其他的廠牌，未來大概會有混打的需要。
不過，目前混打的需求並不強烈，主要是處理特殊情況。李秉穎舉例，比如打了A廠牌疫苗，發生急性過敏性休克，第二劑必須改其他疫苗；或者在甲國打了疫苗，到了乙國後沒有疫苗銜接。「所以目前混打研究主要針對不得已需要，至於以後是否變成常規性的建議，視研究結果而定。」
Q3混打疫苗有什麼風險？
「混打疫苗的風險，做實驗才知道。」李秉穎說，理論上非活性疫苗（AZ、BNT、莫德納、國產疫苗等），並非使用活病毒，施打後的免疫反應就是發炎而已，理論上不會有特殊的風險。
不過實際觀察，李秉穎提到，RNA疫苗有心肌炎、過敏性休克的風險；腺病毒疫苗也有過敏性休克、血栓的風險，「如果打了第一劑是AZ疫苗有血栓，第二劑打其他疫苗就沒有血栓風險，混打的風險是隨著目前施打的疫苗種類特性來決定。
Q4混打疫苗順序為何重要？
根據正式研究，AZ疫苗跟BNT疫苗混打，不良反應比單打一種疫苗來的高。至於誰先打、抗體濃度高低，李秉穎表示，目前還沒有正式報告，很難從學術上去推測施打順序的效果，仍視研究結果而定。
Q5各疫苗廠都在針對變異病毒株開發加強劑，也可以混打嗎？
答案是肯定的。李秉穎說，新冠病毒不斷變異，很多人認為可能要發展第二代的變異株疫苗，希望加強對變異株的保護，不過可能有的藥廠不打算做變異株疫苗，就可能混打其他廠牌的疫苗。
李秉穎推測，如果未來每幾年就要加強打一劑新冠疫苗，混打疫苗是不可避免。他舉流感疫苗為例，每年都採混打，因為每年進口廠牌、數量不同，「你第一年打甲公司，第二年打乙公司，免疫增強反應不會不一樣，因為都是用流感病毒表面的H和N蛋白製作疫苗，產生相似的免疫記憶和免疫反應。」
Q6高端等國產疫苗也可以和其他廠牌混打嗎？
李秉穎表示，高端蛋白疫苗是最傳統的疫苗技術，與RNA疫苗和腺病毒疫苗相比，也是製造S蛋白來刺激免疫系統，抗原蛋白是一樣的，所以未來都會有混打疫苗的實驗，待實驗結果才能了解疫苗混打的種類、順序。
Q7台灣需要走混打疫苗策略嗎？
李秉穎強調，台灣不需要故意採混打策略，台灣大批進口不同的疫苗，都會安排隔了一段時間有後續疫苗接種，混打並不是台灣疫苗策略主要的標的，混打疫苗主要是特殊狀況，不得不混打其他疫苗，根據研究結果給予混打建議。
資料來源：健康醫療網 疫苗混打1+1大於2？ 李秉穎醫師：多針對不得已的特殊情況
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