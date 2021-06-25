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隨著醫療科技進步，末期大腸癌患者也能透過「接力治療」大幅延長存活期，使用第一線至第四線標靶藥物，整體存活期中位數高達近兩年半，晚期病患仍可維持生活品質。但在治療期間，晚期患者除了要面對無法改變的疾病、失去控制的生活與死亡的恐懼外，同時也擔憂自己成為家人及社會的負擔，而深感愧疚。歐金俊主任說明，大腸癌末期第一線標靶療程健保部分給付，但第二線血管內皮增生因子抑制劑療程則需患者自費治療，而患者多為老年人，醫療保險可能都已經到期又無經濟能力，深怕拖累家人而不願意接受治療…。
在歐金俊主任診間中，去(109)年就曾有位69歲腸癌末期患者，在面臨第二線用藥選擇時，剛好遇上Covid-19疫情之際，擔心兒子貿易事業受到影響外，更害怕自己也變成孩子壓力來源，治療態度開始變得消極。歐主任經評估後建議患者可以選擇安全及療效相同的「生物相似性藥」作為第二線標靶藥物，不僅能得到治療成效，還可節省約30萬的療程費用，減輕不少經濟負擔外，大幅提高患者治療意願，讓家屬安心許多，至今已經使用將近一年，患者病情相當穩定。
生物相似性藥提供患者治療新選擇 減輕療程費用獲得相同成效
歐金俊主任解釋「生物相似性藥」與學名藥是不同的，當原開發廠生物製劑如標靶藥物的專利期過後，其他具備製造生物製劑技術門檻的藥可以參考原開發廠生物製劑的分子結構特性，並利用現有數據，研發生物相似性藥。同時必須透過臨床試驗確認兩者具有相同的臨床療效及安全性。因此生物相似性藥可以節省醫療成本下，仍然提供高品質的治療。在腸癌末期治療中，不但能夠避免第一線藥品健保給付結束後，患者因龐大藥費而中斷治療，也助於減輕政府整體醫療支出，讓有限醫療資源能夠幫助更多的患者，永續健保經營。
資料來源：健康醫療網 晚期腸癌治療新選擇：生物相似性藥
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