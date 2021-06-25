台股早盤漲180點　台積電、航運鋼鐵點火

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台北股市今日開盤漲63.11點，加權股價指數以17471.07點開出，早盤最高來到17587點。權值股台積電早盤來到598元，隨後漲幅縮小，早上接近9點半漲3元，漲幅0.6%，來到593元。鴻海今日線上MIH聯盟會員大會登場，早盤漲0.4%，來到114元，隨後漲幅拉到1%以上。聯發科強勢漲逾1%，來到944元。南亞科漲超過3.5%。大立光、國巨、旺宏、力積電、日月光漲1到2%。
航運股依舊狂飆，新興、志信、中航飆漲停，裕民漲2%，榮運與台驊漲5%、萬海與宅配通漲6%。不過華航、長榮、長榮航由紅翻黑。受到美國基建題材刺激，鋼鐵族群也一片紅通通，春源、春雨、燁興、中鴻、官田鋼、大成鋼等漲幅超過3到5%，聚亨飆漲停。
至於生技股，國產新冠肺炎疫苗的高端早盤跌逾1%，來到273.5元，基亞跌0.7%。而市場傳言另一國產新冠肺炎疫苗的聯亞生技子公司聯亞藥，可能今日公布解盲時間，預計最快下周一將進行二期解盲，這使得聯亞藥前天以30元登錄興櫃後，首日股價大漲逾6倍，昨日再飆漲，一度突破300元大關，但引起金管會注意，將針對股價波動是否有異常依法查核。今日聯亞藥早盤最高來到300元，隨後漲幅回落，但也漲12%以上，來到265元左右。
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