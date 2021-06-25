宅食救星！3款零失敗美食超欠吃　5分鐘變廚神

即使沒有好手藝，宅在家吃飯也能輕鬆端出名店美味撫慰自己的心！不論是傳統中式早餐的鮮肉包、經典台式風味下酒菜，或是國民主食之一水餃，在家一日三餐簡單、快速就能滿足，順便犒賞自己的味蕾！PChomeX 家好選物與麻膳堂合作推出多款「宅食」美食，繼「麻辣豬肉、玉子韭菜、韭黃豬肉」三款招牌水餃後，再推出「麻辣鮮肉包」、「韭黃鮮肉包」醒胃系鮮肉包及「雙喜烤麩」、「三杯米血糕」超夯人氣撫胃系下酒菜，讓民眾直接買回家隨時享受嚴選美味，還能在家狂拍美食照。





我是廣告 請繼續往下閱讀

隨時喚醒早晨的胃：麻膳堂鮮肉包 香麻鮮嫩令人一口接著一口





賴床到最後一刻才起床，腦袋還沒清醒就洗臉刷牙、昏沉趕去公司。這時可以來點蓬鬆的外皮加上多汁絞肉的麻膳堂鮮肉包，幫助身體從混沌中甦醒過來。「麻辣鮮肉包」在加熱後即可聞到，承襲麻膳堂招牌靈魂辣油製成的秘傳麻辣醬、及大紅袍花椒的香麻氣味；咬下後，能感受到台灣優質豚絞肉的嚼勁、及秘傳麻辣醬的香麻，同時在口中起舞，身心靈瞬間獲得酥麻感，十分療癒。





「韭黃鮮肉包」更是不遑多讓，不僅菜、肉融合的恰到好處，內餡嚴選台灣豚前腿絞肉，口感不乾不柴，且嚼勁十足，搭配水分飽足的韭黃、大白菜等時令蔬菜，更提升肉餡的香氣，此外，肥瘦適中的油花分布，加熱後仍能保有鮮嫩多汁、滿口肉香，無疑是包子界中的佼佼者。





▲「麻膳堂麻辣鮮肉包」、「麻膳堂韭黃鮮肉包」兩入一袋，僅售49元。（圖／品牌提供）

滿足每餐嘴巴的空虛：經典台式醬料麻膳堂下酒菜 撫胃挑剔味蕾的你





台灣人吃飯時一定得配菜，來點小菜更是能為整桌佳餚點綴加分，麻膳堂新 推出雙喜烤麩，將上海菜系中的知名小菜，佐以台式獨門配方醬料，搭配烤麩的特有口感，宛如雙喜烤麩在口中演奏二重奏，這配方設計真的太絕配！而三杯米血糕，更是加入了經典的台式三杯調味，讓喜歡「彈牙卻不糊爛、帶著彈口Q勁」的你，恣意大口吸吮這香濃醬汁的好滋味，更讓人忍不住想配飯一直吃。





▲麻膳堂雙喜烤麩」（左）售價49元、「麻膳堂三杯米血糕」（右）售價49元 。（圖／品牌提供）

隨時撫慰肚子的“胃”蕾：國民主食麻膳堂水餃 不沾醬就很好吃





PChomeX 家好選物與麻膳堂推出的麻膳堂水餃，有「韭黃豬肉水餃」、「麻辣豬肉水餃」、「玉子韭菜水餃」三種口味。滾水煮5分鐘即可起鍋，首先可以看到餃皮呈現晶瑩剔透感，猶如吹彈可破，飽滿肉汁都想要奪皮而出的感覺。而蔬菜與豬肉比例相當恰當，透過鮮甜蔬菜更可顯現出豬肉的油脂香氣，讓三款冷凍水餃的口味都格外鮮明、各俱特色。同時，透過獨家配方調味，讓水餃內餡清甜不膩口，即使不加任何醬料，依然美味可口。





▲麻膳堂-「韭黃豬肉水餃」、「麻辣豬肉水餃」、「玉子韭菜水餃」建議售價皆為250元/包(約25顆入)。（圖／品牌提供）

聯手職人打造從醒胃到撫胃系美食，一日三餐隨時家點獨特





看準「宅食」商機，PChomeX 家好選物藉由與不同職人合作，傳遞在家也能品味質感生活的理念，聯手「麻膳堂」打造鮮肉包、下酒菜、水餃等即食產品，讓消費者輕鬆在家就能吃到職人級的美味。自即日起「醒胃系鮮肉包」與「撫胃系下酒菜」，於全台全家便利商店上架銷售中；6月底起，在全家便利商店還可享限時優惠！



