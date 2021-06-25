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台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，為分散醫院醫療負擔，針對採檢及重症收治有指定的專責醫院，而地區醫院主要角色在強化、完整社區醫療照護，本次疫情的支援，不會收治確診患者，但醫護人員仍會在需要時，進行人力及後勤的支援，由此一來，不僅能有效分配防疫服務量能，對於疫情期間要進行手術或生產的民眾，也能選擇專責醫院以外的地區醫療院所進行，透過分流就醫更加安心。
生產、手術前多重檢測 陪病者也需PCR核酸採檢
除了藉由醫療分級提升醫療效率外，病患或產婦在住院前都需經過多重檢測來確保沒有染疫，有關檢測項目及流程，李世明醫師說明，病患及產婦需在3天前進行PCR核酸篩檢，若住院當天PCR核酸採檢結果已逾三天，則需重新檢測，除此之外，李世明醫師也補充，為了加嚴防疫，許多醫院也採多重檢測，如台北中山醫院住院當天需完成抽血檢測，以及產婦以外的病患都要接受X光檢查，以上檢測均確認無染疫後，才能進行住院流程 ; 而為了減少醫院人流進出，目前僅限一位陪病者陪同住院，該位陪病者，同樣要在3天前接受PCR核酸篩檢，至於檢測費用，無論是住院患者、產婦或是陪病者，均由政府補助。
臨盆在即無法事前PCR核酸？ 醫：防疫採最高規格
李世明醫師表示，事前PCR核酸採檢固然重要，但若產婦臨盆在即，無法在3天前完成採檢，其防疫規格等同照顧確診者，除了將產婦安置在隔離區外，接生過程中，醫護人員也會全程穿著全套防護衣，目的不只是為了保護院內民眾、醫護人員，更是要保護產婦與肚子裡的寶寶。醫師補充，因自然產無法像剖腹產精準的知道生產日，目前也有相對應的建議措施，當產婦滿38週後若有腰痠、見紅或下墜感明顯等症狀，在經過醫師評估近日內有生產可能時，就會先替產婦進行PCR核酸篩檢，若三天後產婦尚未臨盆，就會安排住院催生，透過此種計畫性生產的方式，也就能事前完成PCR核酸採檢。
若遇生產或病情嚴重 切勿耽誤就醫
疫情嚴峻、防疫在即，無論是否為抗議第一線醫療人員，全台醫療體系都嚴以待陣，在各自領域中給予最大協助，李世明醫師提醒，醫院環境雖然較複雜，但相對的控管也更加嚴格，雖然民眾若非緊急病況，不要前往醫療院所，但當病情嚴重或欲生產時，也千萬不要耽誤就醫，最後期盼，台灣在大家的努力之下，能夠快速度過疫情，重建美好天日！
資料來源：健康醫療網 產婦生產遇疫情 醫：入院多重檢測不心慌
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