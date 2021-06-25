影／專業貓師傅推「瘦臉課程」　左推右推幫奴才變美美！

這課程要到哪裡報名？各種臉型皆有其魅力之處，但緊實、飽滿的臉蛋人人追求，愛美的人常常需花費大把鈔票尋求醫美協助，網友莊欣蓉卻不用這麼麻煩，因為她家有隻專業的「喵喵師傅」，擁有天性本有的純熟技法，在奴才臉上推呀推，這療程兼顧了療癒和按摩，讓網友看了直呼超羨慕！

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▲這是今天的按摩師傅「寶寶」。（圖／網友莊欣蓉授權提供）

× ▲這是今天的按摩師傅「寶寶」。（圖／網友莊欣蓉授權提供）

▲寶寶是機器貓？怎麼屁股在充電！（圖／網友莊欣蓉授權提供）

× ▲寶寶是機器貓？怎麼屁股在充電！（圖／網友莊欣蓉授權提供）

▲寶寶和尼尼一起專注地吃零食。（圖／網友莊欣蓉授權提供）

× ▲寶寶和尼尼一起專注地吃零食。（圖／網友莊欣蓉授權提供）

莊小姐家有兩隻貓寶貝，分別是橘貓「尼尼」，和今天的喵喵師傅「寶寶」。寶寶今年六歲，個性撒嬌親人，每天奴才回到家，第一件要做的事就是抱寶寶，待奴才站好位置，還會主動站起來討抱，清除人類整天的辛勞！除此之外寶寶非常喜歡踏踏，不知是不是在平日在娃娃身上已練成一身本領，某天看到莊小姐躺在床上，牠主動躍上床鋪，對著奴才的臉開始「按摩」起來！

場景一下彷彿來到醫美診所，這位貓貓師傅正在進行「臉部按摩課堂」，寶寶手法純熟，不緊不慢地左右推揉奴才的臉，按摩途中還不忘斜眼偷看鏡頭，簡直像是在拍醫美廣告！網友們對此課程很感興趣，多位網友在下方留言說：「那雙手剛摸過屎，還有火山泥的效果」、「想預約～感覺師傅很有經驗」、「牠在青（瞪）鏡頭欸，是不是怕有人檢舉防疫期間牠偷營業」、「旁邊那隻是職業倦怠了嗎？」。（編輯：李惠婷）