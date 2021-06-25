名家論壇》張銘祐／再見了香港蘋果

台灣在民主洪流當中，有許多歷史事件在我們心中，當新聞變成我們接受資訊的來源，蘋果日報在6月24日香港發行最後一刊，代表著新聞力量不再公平，當憤怒的香港人用行動在2018年的時候不讓蘋果日報倒下，眼看著黎智英二次被捕，多位報社人員陸續監禁，到陸續釋放後宣布蘋果日報停刊，香港人淚流走上街頭買報紙，那怕97年的中英聯合聲明是保障了新聞自由，但面對中共暴政，有何自由可言？台灣的民主監督在解嚴後更是百花齊放。





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為什麼以香港蘋果日報為開頭，因為在香港人心中那是監督的唯一力量，民主監督的第四權，即是新聞自由，在6月19日晚上，國際橋牌社因為疫情的關係改為線上的首映會，線上約有一千多人上線購買序號參與，大概也是台灣首次採取的方式，參與的人無不對當天播出的第一集與片中精華驚嘆不已。那既是熟悉又陌生的年代，當新聞百花齊放，台灣開始嘗試著如ＣＮＮ的評論型的新聞節目，那九零年代的台灣不也是你我的記憶，更多人在當時選定了所謂的藍綠立場。





從監督國際局勢到政府措施，在第四台興起、新聞台開放的1990~1996年可以說比連戲劇還要精彩，那是台灣民主重要的一頁，很多三十歲到四十歲左右的台灣人，看到後新聞事件慢慢的回到腦海當中，讓我們享受著自由而刺激的民主課程，不管是黑金政治、派系政治、國共密通、國際態度….九六年台海飛彈危機，都重擊著當時的父執輩剛從解嚴中釋放出，選擇保守還是獨立的思維劃分，那一頁的台灣歷史，在香港蘋果日報停刊的當下，喚醒著我們對自由是可貴的，輿論是可貴的、監督政府更是可貴的。





筆者從大學時期參與社會運動、到最後在社運圈工作、輾轉到媒體工作、參選（落選）立委，這段過程隨著年紀，到看遍政治背後的角力，華麗的政治語言背後更多的是自私的權力企圖，看國際橋牌社第二季拍攝的細膩度，讓人相當的驚豔，畢竟台灣媒體長期講求效率、擴大市場、獲利，早就忘記媒體扮演的角色，當長壽劇的成本越壓越低，要符合電視台成本可以轉化為廣告獲利，就這樣低成本製作的餵養著消費者的我們，原因是電視台真的多到稀釋了廣告獲利，而國際橋牌社第二季做到了所謂的「質感」。





獲利成為基本要素，而且政府的影視預算長期被把持，當時不就是要學韓國，利用文化軟實力成功將韓國產業推向世界，也確實在2005年開始造就了韓國不斷興盛的影視產業，讓韓國的經濟成長更是大幅度地往前，而台灣的影視產業卻只是喊喊口號、產業鍊也沒有真的形成，人為因素大於環境因素，畢竟「錢」可以讓品質被妥協，政府監督也難以透澈，在首映會中聽到汪怡昕製作人，無奈的表示，平台（電視媒體）的價格根本是賠本，剩下國際性的ＯＴＴ平台也遇到「中國」的政治現實，所以第二季的上架似乎是遙遙無期，更不用說第三季、第四季。





發現很多的線上首映參與者無不感到遺憾，作為消費者我們期待新聞乾淨監督，更希望戲劇是讓人看得下去，去認識我們台灣那一段段破碎的新聞記憶，到今天的影響是什麼？在看到蘋果日報在香港停刊，香港人連最後的民主火苗都硬生生的被熄滅，不免讓人擔心這種政治的職人類戲劇，也硬生生地在市場消失，台灣的每段新聞歷史都應該在這時候被喚醒，少者能認識；長者能記取。











●作者：張銘祐／政治評論員





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