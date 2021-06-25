日本加贈100萬劑疫苗　羅致政：證明台日關係經得起風雨

駐日大使謝長廷24日於臉書表示，希望「疫苗乞丐」的說法到此為止，因若醜化捐贈疫苗，後續相關計畫恐受影響；時隔不到一日，日本外相茂木敏充今（25）日宣布，將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗。日本再一次援助台灣的好消息一出，謝長廷與日方協調的過程，以及兩國政府的互動也再度受到高度矚目。民進黨立法院黨團今日早上召開記者會，黨團書記長羅致政表示，台灣無私提供口罩得到善的循環，正因台灣沒有在世界衛生組織體系裡，每個國家都用多元方式邀請台灣共同對抗疫情。

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駐日大使謝長廷24日於臉書表示，希望「疫苗乞丐」的說法到此為止，因為如果把疫苗的捐助醜化，當然會影響是否繼續提供，以及時間和數量，目前只拜託一兩天不要講負面的評價，讓「檢討」趕快順利過關，第二批迅速實現；時隔不到一日，日本外相茂木敏充今天宣布將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，預計最慢7月中旬送抵台灣。

民進黨立法院黨團今日早上召開記者會，感謝許多國家基於民主同盟，慷慨互惠。羅致政說，台北沒有被包含在世界衛生組織之內，所以處境相對困難，無法確保透過國際組織取得疫苗乃至防疫物資或資訊交換，然而台灣無私提供口罩得到善的循環，諸多國家正因為台灣沒有在世界衛生組織體系裡，因此用多元方式邀請台灣結合，與台灣一同對抗疫情。

羅致政也說，國內有很多人或政黨，用如同「疫苗乞丐」等酸言酸語的字眼，刻意製造風風雨雨。不論如何，感謝日本政府加贈疫苗，證明台日關係有所鞏固，儘管有反對黨人士想要破壞，但在兩國政府以及第一線外交人員的努力下，是經得起風風雨雨的。

羅致政說，AZ疫苗是全世界使用最多的疫苗，能讓日本人感受到台灣對他的感謝，大家應該踴躍施打疫苗，這是對自己最好的保護，也是對友邦最好的回饋。

民進黨團幹事長劉世芳也說，非常感謝謝長廷在第一線協調，也瞭解謝長廷的努力，未來還有更多這種互信互利互惠的交流，而最基本的態度，就是不要有負面言詞造成友邦困擾。

民進黨立委許智傑另受訪時也說，拜託國民黨不要再噴口水了，日本第二波再贈送台灣100萬劑疫苗，之前台灣幫助口罩、現在日本幫助我們疫苗，這是人性互助的善的循環，而且世界各國都在搶疫苗，台灣人民也都希望有疫苗可打，我們都要非常感謝，拜託國民黨不要再抹黑，不要再扯台灣的後腿了。