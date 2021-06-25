任內軍售170億美金 酈英傑：美國支持台灣自我防衛
美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將卸任，總統蔡英文今(25)日在府內頒授酈英傑「大綬景星勳章」。酈英傑細數任內成績表示，美國支持台灣維持自我防衛能力，出售170億美金(約4800億新台幣)武器給台灣。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-25 11:11:25｜2021-06-25 11:13:27
酈英傑在致詞時指出，過去幾週發生的幾件事，將會成為他在擔任美國在台協會處長任內最彌足珍貴的回憶。不論是「C-17全球霸王」運輸機載著達克沃絲、蘇利文及昆斯參議員前來台灣、宣布美國將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗的畫面，或是上週日一箱箱印有美國國旗的貨箱，載運著數量是原本承諾的三倍之多的250萬劑疫苗，從飛機上卸下的景象，都令他畢生難忘。
酈英傑表示，在疫情之初，台灣曾捐贈給美國數百萬個口罩及其他醫療物資，如今很欣慰美國能夠投桃報李，回報台灣的慷慨之舉。在美國捐贈疫苗之後，台灣社會各界所湧入的感謝與祝福，包括表達謝意的個人小卡與花籃，尤其是圓山飯店與台北101外牆上的溫暖訊息，都讓他們深深感動。很多人用「及時雨」來形容這批在台灣面臨艱難挑戰時抵台的疫苗。但這其實更直接證明美國與台灣是彼此的「真朋友」，我們會在朋友有難時互相幫助。
在安全合作方面，酈英傑指出，美國根據在《台灣關係法》下的承諾，支持台灣維持自我防衛能力。美國據此已通知國會價值近170億美元的對台軍售，同時也已正式將《六項保證》解密，再次肯定上述承諾。另外，也大大擴展雙方合作，將範圍延伸到非傳統安全挑戰的領域，如人道援助與災害防救以及資安等方面。
蔡英文則表示，她還是會邀請酈英傑跟夫人隨時回來台灣看老朋友，吃酈英傑喜歡的芒果冰。